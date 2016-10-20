به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور صبح پنج شنبه در حاشیه بهره برداری از سالن باستانی شهرستان بروجرد در سخنانی به سرانه ورزشی این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه میانگین فضای ورزشی شهرستان بروجرد از میانگین استان بالاتر است.

وی با تاکید بر اینکه با این وجود اجرای پروژه ها و طرح های ورزشی در این شهرستان متوقف نمی شود عنوان کرد: همچنین اجرای پروژه های ورزشی در شهرستان بروجرد به لحاظ کیفی نیز در سطح بالایی قرار دارند.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان در ادامه سخنان خود از تکمیل زمین چمن مصنوعی شهرستان بروجرد خبر داد و گفت: کار زیر سازی این زمین چمن مصنوعی انجام شده و در صورت تامین اعتبارات لازم به زودی بخش روکش چمن مصنوعی آن نیز عملیاتی می شود.

عزیزپور همچنین از احداث مجموعه ورزشی «ولایت» شهرستان بروجرد توسط اداره کل راه و شهرسازی لرستان خبر داد و تصریح کرد: همچنین یک پروژه ورزشی نیز در محل مسکن مهر این شهرستان عملیاتی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه همه پروژه های ورزشی استان لرستان دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد هستند گفت: تنها به صورت موردی چند پروژه در استان وجود داشته که پیشرفت فیزیکی پایینی دارند.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان همچنین از آمادگی استان برای میزبانی مسابقات ورزشی ملی خبر داد و گفت: سیاست کلی ورزش و جوانان لرستان برگزاری مسابقات ملی و کشوری در همه شهرستانهای استان بوده چرا که این امر در بحث رونق اقتصادی استان، رونق گردشگری و همچنین توریسم ورزشی در استان تاثیر گذار خواهد بود.

عزیزپور همچنین از اجرای سالن های مسابقاتی در همه شهرستانهای لرستان با توجه به جمعیت آنها خبر داد.