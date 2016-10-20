سازمان همکاری اسلامی در حمایت از کشمیر بیانیه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، در چهل و سومین نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی که در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد، کشورهای عضو در حمایت از مردم کشمیر و اعطای حق تعیین سرنوشت بیانیه ای صادر کردند.

در این بیانیه آمده است جامعه جهانی سکوت خود را در قبال کشتار مسلمانان مظلوم کشمیری به دست نیروهای امنیتی بشکند و مسئله کشمیر طبق قراردادهای شورای امنیت حل و فصل شود.

عاملان کشتار مسلمانان کشمیر محاکمه شوند و برای رسیدگی به حقوق آنها از طرف نهادهای بین المللی بودجه اختصاص داده شود.

دولت هند به سازمان های بین المللی اجازه دهد برای انجام تحقیقات در مورد کشتار مسلمانان وارد این منطقه شوند و موضوع قبرهای دست جمعی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

هند و پاکستان در تمام موضوعات فی مابین از جمله موضوع کشمیر مذاکره کنند و امید است از طریق مذاکرات موضوع کشمیر حل و فصا شود.

لازم به ذکر است در چند ماه گذشته در حمله نیروهای امنیتی هند بیش از ۸۰ تن از مسلمانان کشمیری کشته و بیش از ۵۰۰۰ هزار نفر نیز زخمی و مجروح شده اند. این در حالی است که بیش از ۱۲۰ نفر نیز در اثر شلیک گلوله های ساچمه ای توسط نیروهای امنیتی هند بینایی خود را از دست داده اند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ماه های گذشته خواستار اعزام تیمی برای بررسی اوضاع امنیتی و انسانی در منطقه کشمیر شده بود اما دولت هند با ورود نمایندگان حقوق بشر سازمان ملل به این منطقه مخالفت کرد.

از سویی دولت پاکستان نیر تلاشهای دیپلماتیک خود را برای حمایت از مردم کشمیر شروع کرده است.