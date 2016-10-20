خدمات الکترونیکی در کرمان افزایش می یابد

علیرضا اکبری در گفتگو با مهر اظهارداشت: امروز شاهد هستیم با توسعه شبکه های اجتماعی مردم بیشتر به سمت استفاده از این امکانات برای ارتباط با یکدیگر متمایل شده اند.

وی تصریح کرد: سعی اداره پست نیز تطابق خدمات با توجه به تکنولوژی روز است و در همین راستا در حال حاضر ۲۴ خدمت الکترونیکی به مردم ارائه می شود.

وی با تاکید بر لزوم گسترش خدمات دولت الکترونیک افزود: پست باید زیر بنای دولت الکترونیک باشد و در این خصوص برنامه ریزی مدونی داریم.

اکبری گفت: یکی از ایده های ما ایجاد پستچی محله است این ایده می تواند ضمن بهبود خدمات دهی به ساکنان هر محله کرمان سطح امنیت اجتماعی را هم افزایش دهد زیرا برای انجام خدمات مختلف تنها یک نفر به خانه ها مراجعه می کند و ساماندهی خوبی انجام می شود.

وی استاندارد سازی نشانی اماکن در استان کرمان را نیز از مهمترین طرح های اداره پست دانست و یکی از چالش ها در اجرای این طرح را عدم نام گذاری برخی از محله ها و آدرس ها در شهر کرمان است که برای رفع این مشکل باید دستگاه مربوطه همکاری لازم را داشته باشد.