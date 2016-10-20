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۲۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۳

در قالب طرح خدمت رسانی جهادی؛

۲۰۰فعالیت عمرانی در کوره پزخانه های جنوب تهران اجرا می شود

۲۰۰فعالیت عمرانی در کوره پزخانه های جنوب تهران اجرا می شود

شهرری-شهردار منطقه ۲۰ تهران از اجرای طرح خدمت‌رسانی اردوهای جهادی به محلات و روستاهای محروم منطقه ۲۰ با محوریت فعالیت های عمرانی، فرهنگی و پزشکی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰ تهران، سید احمد صفوی اظهار داشت: همزمان با دو روز پایانی مهر، جهادگران در روستاهای منطقه ۲۰ حاضر می شوند و صدها فعالیت عمرانی، فرهنگی و پزشکی برای ساکنان محدوده کوره پزخانه های جنوبی تهران انجام می دهند.

صفوی ترویج فرهنگ کمک به نیازمندان و محرومیت زدایی از محله های محروم را از اهداف جهادگران برشمرد و افزود: مرمت و بازسازی، رنگ آمیزی، ساخت سرویس های بهداشتی و حمام برای منازل خانواده های معظم شهدا، ایتام و فقرا در ۲۰۰ نقطه شناسایی شده، از جمله اقدامات در عرصه عمرانی است.

 وی با اشاره به اهمیت بررسی سلامت جسمی و شرایط روحی ساکنان محدوده های دور افتاده و روستاها ادامه داد: بخش دیگر اقدامات جهادی در این دو روز به ویزیت های رایگان پزشکی، مشاوره ای و تغذیه ای اختصاص دارد که همراه با توزیع بسته های بهداشتی و آموزشی خواهد بود.

شهردار منطقه ۲۰ تهران به محوریت کار فرهنگی در این طرح اشاره کرد و گفت: با اعزام مبلغین دینی نیز کرسی های بصیرت افزایی، آموزش های سبک زندگی اسلامی و ایرانی، تشکیل حلقه های صالحین و صدها فعالیت فرهنگی دیگر ویژه روستائیان و جوانان از سوی جهادگران انجام می شود.

کد مطلب 3801024

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