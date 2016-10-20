  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴

مدیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن خراسان جنوبی:

اطلاعات ۱۲۲ هزار خانوار خراسان جنوبی در سرشماری اینترنتی ثبت شد

اطلاعات ۱۲۲ هزار خانوار خراسان جنوبی در سرشماری اینترنتی ثبت شد

بیرجند-مدیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن خراسان جنوبی از تحقق ۲۵۹.۴ درصدی سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن در استان خبر داد و گفت: اطلاعات ۱۲۲ هزار و ۱۲۲ خانوار استان به صورت اینترنتی ثبت شده است.

هادی آرین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ۹۵ تاکنون بالغ بر ۱۲۲ هزار و ۱۲۲ خانوار خراسان جنوبی در این سرشماری ثبت نام کردند.

وی با اشاره به مشارکت ۵۷.۷۳ درصدی مشارکت خانوارهای استان در این سرشماری، بیان کرد: تاکنون اطلاعات ۴۱۸ هزار و ۵۱۲ نفر از خراسان جنوبی در سامانه سرشماری به ثبت رسیده است.

 مدیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن خراسان جنوبی، بیشترین میزان مشارکت در این سرشماری را مربوط به شهرستان بشرویه با ۷۸.۹۸ درصد عنوان کرد و گفت: بعد از آن شهرستان سرایان با ۷۵.۶۶ درصد و شهرستان خوسف با ۶۹. ۵۱ درصد بیشترین میزان مشارکت را داشته است.

آرین با بیان اینکه شهرستان نهبندان با ۴۷.۳۴ درصد کمترین میزان مشارکت را در این سرشماری داشته است، بیان داشت: میزان مشارکت شهرستان بیرجند ۵۱.۵۳ درصد، شهرستان درمیان ۵۹.۵۳ درصد، زیرکوه ۶۴.۰۵ درصد، سربیشه ۵۷.۶۶ درصد، طبس ۶۳.۹۶ درصد، فردوس ۶۳.۶۲ درصد و شهرستان قاین نیز ۵۴.۹۵ درصد بوده است.

وی با اشاره به آغاز سرشماری حضوری از روز گذشته، بیان کرد: برای اجرای این مرحله نیز ۵۳۰ نفر در استان همکاری دارند.

 مدیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن خراسان جنوبی ادامه داد: از این تعداد ۴۰۰ نفر در کار میدانی و ۱۲۰ نفر نیروهای ستادی هستند.

آرین اضافه کرد: از روز گذشته ۲۳۷ آمارگیر کار جمع آوری اطلاعات از سه هزار و ۵۶۰ نقطه شهری، هشت هزار و ۳۰ نقطه فرعی و ۲۸ نقطه شهری آغاز کرده‌اند.

کد مطلب 3801036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها