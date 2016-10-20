اطلاعات ۱۲۲ هزار خانوار خراسان جنوبی در سرشماری اینترنتی ثبت شد

هادی آرین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ۹۵ تاکنون بالغ بر ۱۲۲ هزار و ۱۲۲ خانوار خراسان جنوبی در این سرشماری ثبت نام کردند.

وی با اشاره به مشارکت ۵۷.۷۳ درصدی مشارکت خانوارهای استان در این سرشماری، بیان کرد: تاکنون اطلاعات ۴۱۸ هزار و ۵۱۲ نفر از خراسان جنوبی در سامانه سرشماری به ثبت رسیده است.

مدیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن خراسان جنوبی، بیشترین میزان مشارکت در این سرشماری را مربوط به شهرستان بشرویه با ۷۸.۹۸ درصد عنوان کرد و گفت: بعد از آن شهرستان سرایان با ۷۵.۶۶ درصد و شهرستان خوسف با ۶۹. ۵۱ درصد بیشترین میزان مشارکت را داشته است.

آرین با بیان اینکه شهرستان نهبندان با ۴۷.۳۴ درصد کمترین میزان مشارکت را در این سرشماری داشته است، بیان داشت: میزان مشارکت شهرستان بیرجند ۵۱.۵۳ درصد، شهرستان درمیان ۵۹.۵۳ درصد، زیرکوه ۶۴.۰۵ درصد، سربیشه ۵۷.۶۶ درصد، طبس ۶۳.۹۶ درصد، فردوس ۶۳.۶۲ درصد و شهرستان قاین نیز ۵۴.۹۵ درصد بوده است.

وی با اشاره به آغاز سرشماری حضوری از روز گذشته، بیان کرد: برای اجرای این مرحله نیز ۵۳۰ نفر در استان همکاری دارند.

مدیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن خراسان جنوبی ادامه داد: از این تعداد ۴۰۰ نفر در کار میدانی و ۱۲۰ نفر نیروهای ستادی هستند.

آرین اضافه کرد: از روز گذشته ۲۳۷ آمارگیر کار جمع آوری اطلاعات از سه هزار و ۵۶۰ نقطه شهری، هشت هزار و ۳۰ نقطه فرعی و ۲۸ نقطه شهری آغاز کرده‌اند.