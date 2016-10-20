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۲۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۹

رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند:

۸۸ مدرسه شهری و روستایی نهاوند مروج سلامت هستند

۸۸ مدرسه شهری و روستایی نهاوند مروج سلامت هستند

نهاوند- رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: ۸۸ مدرسه شهری و روستایی نهاوند مروج سلامت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش مدارس مروج سلامت ظهر پنجشنبه با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان، رئیس مرکز بهداشت و رئیس اداره آموزش‌وپرورش در نهاوند برگزار شد.

در این همایش مومنعلی دارابی با اشاره به نقش سلامت در مدارس و تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت بهداشت مدارس و سلامت دانش آموزان و آب شرب سالم، گفت: این اقدام باهدف بالا بردن سطح سلامت و ارتقا بهداشت مدارس شهرستان صورت می‌گیرد.

وی مهارت‌های زندگی و آموزش به دانش آموزان را عامل مهم در ترویج سلامت خانواده‌ها عنوان کرد و گفت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان با تمام امکانات در اجرای این طرح آموزش‌وپرورش را یاری خواهد کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند با اظهار رضایت از اجرای این طرح در نهاوند، عنوان کرد: این طرح در ۸۸ مدرسه شهری و روستایی منطقه نهاوند اجراشده و ۸ مدرسه ۵ ستاره هستند.

رئیس مرکز بهداشت نهاوند نیز توسعه پایدار را در سایه سلامت و بهداشت جامعه دانست و اظهار داشت: برای رسیدن به توسعه پایدار به همکاری و همکاری تنگاتنگ مسئولان و سازمان‌ها نیاز است.

طیبه سیاوشی ترویج سلامت در مدارس و آغاز این اقدام بهداشتی را در جامعه کارساز دانست و عنوان کرد: این رویکرد باید در شهرستان برای ترویج سلامت گسترش یابد.

شایان‌ذکر است که در پایان این همایش از ۱۸ مربی بهداشت مدارس نهاوند تجلیل شد.

کد مطلب 3801050

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