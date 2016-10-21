حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییرات در کابینه دولت و برکناری سه وزیر، اظهار کرد: تغییرات بعمل آمده در دولت با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان دوره آقای روحانی، چیزی را عوض نخواهد کرد و مشکلی را حل نمی‌کند.

وی افزود: شاید کارکردهای انتخاباتی و تبلیغاتی هدف تغییرات در دولت باشد اما این مساله اثر چندانی در انتخابات بنفع دولت ندارد و دولتمردان نتیجه‌ای از آن نخواهند گرفت.

ابراهیمی با بیان اینکه استعفای این چند وزیر مقداری از فشارها بر دولت را کم می‌کند، افزود: عملکرد برخی از آقایان وزرا بگونه ای بوده است که برای برخی نهادها و شخصیت ها حساسیت ایجاد می‌کرده است.

عضو جامعه روحانیت مبارز خاطرنشان کرد: بعنوان نمونه کاری که اداره کل ارشاد قم انجام داد و اقدام به برگزاری کنسرت نمود برای مراجع عظام قم بسیار سنگین بود و باعث انتقادات و اعتراضات بسیار به دولت و وزارت ارشاد شد.

وی اظهار کرد: تغییرات در بدنه کابینه یازدهم تحولی چه به نفع و چه به ضرر دولت ایجاد نخواهد کرد؛ البته برکناری وزیر ارشاد درظاهر بدلیل انتقاد علما از وزارت ارشاد بوده است ولی در واقعیت خسارتی که ما در مسائل فرهنگی و حوزه آموزش و پرورش دیدیم به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه با استعفا و برکناری وزرای کابینه، مشکلات اقتصادی و رکود حل نخواهد شد، تصریح کرد: معلوم نیست دولت این مسائل را چگونه می‌خواهد حل و فصل کند. واقعیت این است که دولت عقب ماندگی های خود را با توجه به زمان کم باقی مانده تا انتخابات نمی‌تواند جبران کند.

عضو جامعه روحانیت مبارز افزود: امروز دولت برنامه منظم و مدونی ندارد و به روزمرگی افتاده است؛ با روزمرگی هم نمی‌توان مشکلات جامعه را مرتفع کرد.