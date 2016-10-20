حسن نادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق آخرین آمار تا صبح امروز پنج‌شنبه ۸۶ هزار و ۵۹۲ خانوار استان با جمعیتی بالغ‌بر ۲۹۸ هزار و ۱۸۴ نفر در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۱۴۹ هزار و ۴۳۴ نفر مرد و ۱۴۸ هزار و ۷۵۰ نفر زن بودند.

نادری با اشاره به اینکه رتبه استان در سرشماری اینترنتی ۳۲.۳۶ درصد است، تصریح کرد: از بین شهرستان‌ها، شهرستان جاجرم با ۵۰.۸ درصد اول و شهرستان‌های رازو جرگلان با ۴۵.۷ درصد و فاروج با ۴۲.۹ درصد در مرحله اینترنتی سرشماری شدند جزء سه شهرستان برتر در مشارکت در سرشماری هستند.

وی اضافه کرد: همچنین تا صبح امروز پنج شنبه رتبه بجنورد ۲۵.۱۳ درصد، شیروان ۳۵.۹۶ درصد، گرمه ۲۸.۵۴ درصد، مانه و سملقان ۴۱.۲۹ درصد و اسفراین ۲۵.۴۱ درصد بوده است.

رییس سازمان برنامه‌وبودجه استان با اشاره به سرشماری حضوری در خراسان شمالی که همزمان با سراسر کشور از روز گذشته آغازشده است اظهار کرد: این سرشماری با حضور ۲۵۲ مامور با حضور در درب منازل انجام می‌شود.

نادری تصریح کرد: از این تعداد مامور سرشماری ۱۱۴ مامور روستایی و ۱۲۹ مامور شهری و ۴۶ کارشناس مسئول اطلاعات مردم را جمع‌آوری خواهند کرد.

وی بابیان اینکه زمان ویرایش اطلاعات سرشماری آبان ماه امسال است تأکید کرد: در حال حاضر ویرایش اطلاعات انجام نمی‌شود چنانچه هم‌استانی‌ها اقدام به ویرایش کنند ممکن است اطلاعات با مشکل برخورد کند، بنابراین تا زمان اعلام زمان ویرایش اطلاعت از این اقدام خودداری کنند.

وی بیان داشت: آخرین‌مهلت سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن تا ساعت ۲۴ جمعه ۳۰ مهرماه جاری است.