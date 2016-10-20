بیش از ۵۰۰ ناشر در نمایشگاه کتاب گلستان شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر فضیلت ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان به مناسبت برگزاری دهمین نمایشگاه کتاب، اظهار کرد: نمایشگاه کتاب امسال با حضور ۲۶۰ غرفه در مساحتی به ابعاد چهار هزار متر مربع و به مدت ۶ روز (چهارم تا نهم آبان) در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گلستان برگزار می شود.

حجت الاسلام فضیلت افزود: در راستای استفاده از ظرفیت دانشجویان و دانش آموزان، دو نوبت صبح از ساعت ۹ الی ۱۲ و عصر از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه الی ۲۱ برای بازدید مراجعه کنندگان در نظر گرفته شده است.

وی به تفاوت‌های این نمایشگاه با ادوار گذشته اشاره کرد و گفت: به منظور حمایت از کتابفروشان و بهره مندی حداکثری شهروندان گلستانی مقرر شده دستگاه های کارتخوان ویژه فروش بن نمایشگاه در تعدادی از کتابفروشی ها فعال شوند.

وی ادامه داد: همچنین برای نخستین بار پیش فروش اینترنتی بن ۲۰ درصدی تخفیف خرید از طریق سامانه bon.tibf.ir از ۲۵ مهرماه آغاز شده و تا یکم آبان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان درباره تعداد ناشران شرکت کننده در نمایشگاه بیان کرد: ۶۱۰ ناشر ثبت نام کرده اند اما به علت محدودیت فضای داخلی نمایشگاه تنها به درخواست ۵۰۰ ناشر پاسخ مثبت داده ایم که علاوه بر این تعداد ۱۴ ناشر استانی نیز حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام فضیلت به برنامه های جنبی نمایشگاه اشاره و خاطرنشان کرد: کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و استفاده از فضای مجازی، مطالعات زنان و خانواده، غرفه ویژه کودک و نوجوان، اجرای نمایش با موضوع کتاب برای کودکان و نوجوانان، نشست های تخصصی، بررسی سازوکار نشر، جلسات نقد و رونمایی کتاب و جشن امضا با حضور نویسندگان مطرح استان از جمله برنامه های جنبی نمایشگاه است.

وی با بیان اینکه ۵۵ هزار عنوان کتاب عرضه می شود، تصریح کرد: علاوه بر تخفیف ۲۰ درصدی اداره کل ارشاد، انتشاراتی ها نیز به صورت متغیر و بنا بر سیاست خود، تخفیفاتی را برای خریداران کتاب در نظر خواهند گرفت.

وی جایگاه کتاب در فرهنگ ایرانی اسلامی را بی نظیر عنوان کرد و یادآور شد: ما جامعه ای هستیم که معجزه جاودانه اش از نوع کتاب است و دین اسلام با موضوع قلم و کتابت و پیام وحی با عنوان «اقرأ» به معنای خواندن آغاز شده است.

به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان کلمه «علم» بیش از ۸۰ بار در قرآن کریم آمده و سند حقانیت دین اسلام از نوع کتاب (قرآن) است.