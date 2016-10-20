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۲۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۵

مدیرعامل خانه کتاب درگذشت خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر را تسلیت گفت

مدیرعامل خانه کتاب درگذشت خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر را تسلیت گفت

مجید غلامی جلیسه، مدیرعامل خانه کتاب، طی پیامی درگذشت محمدرضا رستمی، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، در متن پیام مجید غلامی جلیسه، به مناسبت درگذشت رضا رستمی، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر آمده است: «درگذشت ناگهانی رضا رستمی، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر  تاسف و افسوس را به همراه داشت.

او خبرنگاری پرکار و باسابقه در حوزه ادبیات و کتاب بود. بی‌شک فقدان او ضایعه ای دردناک برای جامعه رسانه ای کشور محسوب می شود. اینجانب فقدان این روزنامه نگار فرهیخته را به همسر، دختر و خانواده اش و به  جامعه مطبوعاتی تسلیت می‌گویم و از خداوند برای او رحمت الهی مسئلت دارم.»

رضا رستمی، هفته گذشته به علت عارضه تومور مغزی در بیمارستان شهدای تجریش بستری بود در آخرین دقایق روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه دارفانی را وداع گفت.

کد مطلب 3801070

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