قضات گلستانی دیدگاه خود را نسبت به زندان تغییر دهند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمیان ظهر پنجشنبه در دومین هم اندیشی آموزشی کاهش جمعیت کیفری زندان استان گلستان، اظهار کرد: برخی از قضات فکر میکنند هر چه تعداد زندانیها را افزایش دهند، قاضی مقتدری هستند.
وی افزود: هنوز رویکردمان قدیمی بوده و زندانی کردن را مجازات خوبی میدانیم، این در حالی است که سیستم قضایی قانونگذاری به سمتی رفته که موارد جایگزینی حبس نیز قابلیت اجرا دارند.
هاشمیان ادامه داد: حدود ۴۰ درصد از افرادی که به زندان میروند، تکراری هستند و این به این آمار نشان می دهد که رایها تاثیر گذار نبوده است.
وی از اجرای طرح غربالگری در ورودی زندان های استان خبر داد و گفت: در این طرح تلاش شده تا از ورود افراد به زندانها جلوگیری شود و شاهد زندانی شدن هر فردی نباشیم.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه ۱۱ درصد موارد زندانی فقط یک روزه است، خاطرنشان کرد: کدام زندانی در یک روز متنبه میشود، از دادستان و حوزههای قضایی میخواهیم این موضوع مهم را رصد کنند که چرا یک عده فقط میخواهند افراد را به زندان بفرستند.
هاشمیان به افزایش ۱۷ درصدی محکومان مالی در گلستان اشاره کرد و افزود: این موضوع به معیشت جامعه ربط دارد و البته بد عهدی مردم نیز نقش مهمی در آن داشته است.
وی تصریح کرد: قسمت اعظم پرونده مردم حق الناس بوده، زیرا خوردن مال مردم راحت شده است، یکی از مهم ترین مشکلات ما این بوده که محکومیتهای مالی، ورودی زیادی به زندان دارند.
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