به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای گیلان، صبح پنج شنبه مراسم معارفه مدیرعامل آب منطقه ای استان با حضور جمعی از مدیران شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و محمد احمدی پور معاون سیاسی- امنیتی استاندار گیلان برگزار شد.

در این مراسم و با حکم مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، «کاظم لطفی» به عنوان مدیرعامل جدید آب منطقه ای گیلان منصوب شد.

پیش از این آب منطقه ای گیلان به سرپرستی «مجید نیکخوی» اداره می شد.

انتصاب لطفی به این سمت در حالی انجام شد که در شهریور ماه امسال قرار بود «محمدحسین جعفری» مدیرعامل آب منطقه ای خراسان رضوی به سمت مدیرعاملی آب منطقه ای گیلان منصوب شود.

لطفی پیش از این آبفای گیلان را اداره می کرد.