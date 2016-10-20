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۲۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۵

معاون استاندار خبر داد:

رشد ۸۴ درصدی تولید گندم در خراسان شمالی

رشد ۸۴ درصدی تولید گندم در خراسان شمالی

بجنورد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان شمالی از رشد ۸۴ درصدی تولید گندم نسبت به سال گذشته در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمود دلپسند در کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان خراسان شمالی بابیان این‌که در سال جاری ۲۵۵ هزار تن گندم از کشاورزان این استان خریداری‌شده است اظهار کرد: این مقدار تولید گندم در خراسان شمالی تاکنون بی‌سابقه بوده است.

وی درباره پرداخت هزینه خرید گندم توسط دولت به کشاورزان گفت: از سه هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال هزینه‌ای که دولت باید بابت خرید گندم به کشاورزان پرداخت می‌کرد، ۶۶ و ۴ دهم درصد معادل دو هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال تاکنون پرداخت‌شده است.

دلپسند افزود: ۳۳ و ۶ دهم درصد مجموع مطالبات گندم کاران استان نیز که باقی‌مانده است، حداکثر تا یک ماه آینده پرداخت خواهد شد و پیگیری‌های لازم برای پرداخت آن در سفر معاون اول رییس‌جمهور به این استان و مکاتبات اداری پس‌ازآن انجام‌شده است.

ابلاغیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضوابط صدور مجوز نانوایی و تعیین ضوابط اخذ مباشرت متصدیان واحدهای خبازی و شرایط صدور مجوز نانوایی آزاد پزی از دیگر موضوعاتی بود که در کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان بررسی و برای آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

کد مطلب 3801154

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