رشد ۸۴ درصدی تولید گندم در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمود دلپسند در کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان خراسان شمالی بابیان این‌که در سال جاری ۲۵۵ هزار تن گندم از کشاورزان این استان خریداری‌شده است اظهار کرد: این مقدار تولید گندم در خراسان شمالی تاکنون بی‌سابقه بوده است.

وی درباره پرداخت هزینه خرید گندم توسط دولت به کشاورزان گفت: از سه هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال هزینه‌ای که دولت باید بابت خرید گندم به کشاورزان پرداخت می‌کرد، ۶۶ و ۴ دهم درصد معادل دو هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال تاکنون پرداخت‌شده است.

دلپسند افزود: ۳۳ و ۶ دهم درصد مجموع مطالبات گندم کاران استان نیز که باقی‌مانده است، حداکثر تا یک ماه آینده پرداخت خواهد شد و پیگیری‌های لازم برای پرداخت آن در سفر معاون اول رییس‌جمهور به این استان و مکاتبات اداری پس‌ازآن انجام‌شده است.

ابلاغیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضوابط صدور مجوز نانوایی و تعیین ضوابط اخذ مباشرت متصدیان واحدهای خبازی و شرایط صدور مجوز نانوایی آزاد پزی از دیگر موضوعاتی بود که در کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان بررسی و برای آن‌ها تصمیم‌گیری شد.