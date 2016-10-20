غفلت از فرصت جوانی آسیب فرهنگی دانشجویان است

حسین سروقامت در حاشیه سفر به رفسنجان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه آسیب های فرهنگی استادان و دانشجویان را تهدید می کند، اظهار داشت: آسیب های فرهنگی که اساتید را تهدید می کند با آسیب های دانشجویی متفاوت است.

وی افزود: بخشی از آسیب های فرهنگی که دانشجویان را تهدید می کند غفلت از شرایطی است که در آن قرار دارند، جوانی به عنوان نعمت خدادادی که از آن می توانند استفاده کنند و آینده خود را با این جوانی بسازند.

مدیرکل فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ادامه داد: الان متاسفانه آنگونه که باید و شاید دانشجویان و جوانان از فرصت جوانی خود استفاده نمی کنند و وقت های هدر رفته در جوانان زیاد داریم که اینها سرمایه ای است که چیزی جایگزین آن نمی شود.

مشاور عالی مرکز هم اندیشی استادان در نهاد رهبری بیان کرد: در بخش اساتید تکاپوی علمی اهمیت دارد، اینکه اساتید ما دائما باید در پی آن باشند که به یافته های علمی خود اضافه کنند و با آخرین شرایط و روشهای علمی دنیا آشنا شوند و اگر استادی باشد که نسبت به این قضایا اهتمام داشته باشد می تواند استاد نمونه و تراز فرهنگی باشد.

سروقامت با اشاره به مباحث خود در رفسنجان گفت: در رفسنجان شش جلسه را از قبل برنامه ریزی کرده بودیم و از دیروز این جلسات انجام شده تاکنون پنج جلسه برگزار شده است.

وی افزود: جلسه ای را با ائمه جماعات دانشگاهها داشتیم که بعضی از مسائل و باید و نباید های تبلیغی در فضاهای دانشجویی را با آنها مطرح کردیم و از نظرات آنها استفاده کردیم و توصیه کردیم که این جلسات ماهانه یکبار برگزار شود.

این مسئول عنوان کرد: جلسه ای را با مشاوران دانشگاه و ائمه جماعت خواهر برگزار کردیم که در این جلسه درباره طرح «بوی سیب» که روش مشاوره و مهارتهای ارتباطی به دانشجو را مورد بحث قرار می دهد صحبت کردیم.

سروقامت با اشاره به اینکه به برگزاری جلسه ای با اساتید دانشگاه علوم پزشکی درباره تراز استاد نمونه فرهنگی، افزود: در جلسه ای با بیش از ۲۰۰ نفر از کارمندان دانشگاه راجع به اخلاق حرفه ای و کارمندی صحبت کردیم.

وی ادامه داد: با ۸۰ دانشجویان فعال فرهنگی آقا و خانم راجع به ویژگی های کار فرهنگی و خصوصیات آن نیز جلسه داشتیم.

مدیرکل فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تصریح کرد: خروجی این بحث ها باید به بهبود وضعیت فرهنگی گروههایی بیانجامد که به آنها ارتباط برقرار می کنیم.

سروقامت تصریح کرد: ما اعتقاد به آموزش مادام العمر برای گروههای مختلف اجتماع داریم که این آموزش باید حتما صورت گیرد منتهی بسته به نوع افراد و سطح تحصیلی آنها و شرایطی که در آن بسر می برند این آموزشها متفاوت است.

وی ابراز داشت: سعی کردیم با گروههای مختلف دانشجویی و اساتید ارتباطی برقرار کنیم که به بهبود فعالیت آنها در هر بخشی که هستند بیانجامد.

وی اضافه کرد: اگر فرض کنیم دانشجوی فعال فرهنگی داریم با حضور در این جلسات این فعالیت هدفمندتر و گسترده تر و جهت گیری و سمت و سوی آن مشخص تر می شود.