به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، سخنگوی ریاست اجرایی دولت افغانستان اعلام کرد: عبدالله عبدالله و مقامات عربستان سعودی توافق کرده اند تا علمای جهان اسلام درباره‌ صلح افغانستان کنفرانسی را در شهر جده‌، برگزار کنند.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان که در عربستان سعودی بسر می‌برد از مقامات این کشور خواسته است که علمای جهان اسلام در مورد روند صلح افغانستان کنفرانسی را برگزار کنند.

«جاوید فیصل» سخنگوی ریاست اجرایی دولت افغانستان اعلام کرده است: عربستان سعودی با این خواست عبدالله موافقت کرده و قرار است به زودی این کفرانس با میزبانی عربستان سعودی در شهر جده برگزار شود.

عبدالله عبدالله روز دوشنبه هفته‌ جاری در یک سفر رسمی سه روزه عازم عربستان شد و بنا بر گزارش‌های منتشر شده در مورد اعطای جواز کار و پاسپورت به مهاجرین افغانستانی، روند صلح افغانستان و بهبود روابط افغانستان و پاکستان با مقامات سعودی به بحث و گفتگو پرداخته است.

عربستان سعودی در حالی با برگزاری کنفرانس علمای اسلام در مورد صلح افغانستان موافقت می‌کند که بارها از سوی آگاهان و مقامات رسمی متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه شده است.