مسابقات تنیس روی میز پسران کشور ۴ آبان در اراک برگزار می شود

عمادثاقبی در گفت و گو باخبرنگار مهر دراین باره اظهار داشت: مسابقات آزاد و دسته برتر تنیس روی میز زیر ۲۱سال پسران کشور که قرار بود اول آبان ماه به میزبانی اراک برگزار شود به دلیل سفر رییس جمهور و کابینه به استان مرکزی سه روز به تعویق افتاد.
وی افزود: براساس تصمیم هیات تنیس استان مرکزی با هماهنگی فدراسیون تنیس این مسابقات در روزهای چهارم تا ششم آبان به میزبانی اراک برگزار می شود.
ثاقبی بیان کرد: بازیکنان حاضر در رقابت ها باید عصر روز سوم آبان در محل خوابگاه و مسابقات که در بخشنامه اولیه فدراسیون تنیس درج شده است حضور داشته باشند.
دبیر هیات تنیس استان مرکزی خاطرنشان ساخت: برنامه زمان بندی این مسابقات از سوی فدراسیون متعاقبا اعلام می شود.
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