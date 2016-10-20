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۲۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۱

مسابقات تنیس روی میز پسران کشور ۴ آبان در اراک برگزار می شود

مسابقات تنیس روی میز پسران کشور ۴ آبان در اراک برگزار می شود

اراک_ دبیر هیات تنیس روی میز استان مرکزی گفت: مسابقات آزاد و دسته برتر تنیس روی میز زیر ۲۱سال پسران کشور از چهارم ماه آینده به میزبانی اراک برگزار می شود.

عمادثاقبی در گفت و گو باخبرنگار مهر دراین باره اظهار داشت: مسابقات آزاد و دسته برتر تنیس روی میز زیر ۲۱سال پسران کشور که قرار بود اول آبان ماه به میزبانی اراک برگزار شود  به دلیل سفر رییس جمهور و کابینه به استان مرکزی سه روز به تعویق افتاد.
وی افزود: براساس تصمیم هیات تنیس استان مرکزی با هماهنگی فدراسیون تنیس این مسابقات در روزهای چهارم تا ششم آبان به میزبانی اراک برگزار می شود.
ثاقبی بیان کرد: بازیکنان حاضر در رقابت ها باید عصر روز سوم آبان  در محل خوابگاه و مسابقات که در بخشنامه اولیه فدراسیون تنیس درج شده است حضور داشته باشند.
دبیر هیات تنیس استان مرکزی خاطرنشان ساخت: برنامه زمان بندی این مسابقات از سوی فدراسیون متعاقبا اعلام می شود.
کد مطلب 3801193

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