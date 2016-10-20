220 میلیارد تومان کسری بودجه تامین اجتماعی نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی دستگاههای تابع اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین که با حضور تقی زاده معاون مجلس و امور استانهای وزارت تعاون برگزار شد گفت: در حوزه تامین اجتماعی با چالش های جدی در آینده روبرو هستیم که تامین حقوق مستمری بگیران از آن جمله است.

وی افزود: در شرایطی که 60 درصد جمعیت کشور را بازنشستگان تشکیل می دهند باید برای آنها فکری کنیم و در کنار کمبود آب باید توجه به صندوق ها مورد توجه قرار گیرد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: سازمان تامین اجتماعی سالانه 220 میلیارد تومان کسری بودجه دارد که این موضوع نگران کننده است و باید برای آن چاره اندیشی کرد.

محمدی تصریح کرد: اگر در توانمندسازی جامعه هدف گام برنداریم با مشکلات جدی روبرو می شویم لذا با برنامه ریزی و تلاش لازم است به نیازها پاسخ دهیم.

وی گفت: در سامانه بهین یاب باید به گونه ای رفتار کنیم تا از مسیر و اهداف چشم انداز خارج نشویم و اعتبارات حمایتی برای رونق تولید و اقتصاد هزینه شود.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: از مدیران بانکها انتظار داریم در اجرای طرح بهین یاب همکاری بیشتری با واحدهای صنعتی داشته باشند تا بتوانیم در مسیر حل مشکلات واحدهای صنعتی بسرعت اقدام کنیم.

محمدی یادآورشد: 80 شرکت و واحد صنعتی استان با تعدیل نیرو و پرداخت نکردن حقوق کارگران مواجه است و اگر نتوانیم این چالش ها را برطرف کنیم باید هزینه های بیشتری پرداخت کنیم.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تضمین اشتغال پایدار و حفظ وضع موجود در واحدهای صنعتی باید دغدغه مسئولان استان باشد تا مشکلات بیشتر نشود.