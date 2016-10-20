به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست لرستان، بهمن بیرانوند از اجرای طرح آموزش جوامع محلی با عنوان «محیط زیست و روستا» خبر داد و اظهار داشت: اجرای این طرح گام مهم و اساسی در راستای اعتلا و رشد فرهنگ حفاظت از محیط زیست و طبیعت بوده که با اولویت مناطق تحت مدیریت استان در حال اجراست.

وی افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه نقش آموزش و آگاهی بخشی عمومی به ویژه جوامع محلی به عنوان یکی از مخاطبان اثرگذار جامعه در حفاظت از محیط زیست و طبیعت اداره آموزش و پژوهش حفاظت محیط زیست لرستان طرح آموزش زیست محیطی جوامع محلی را با عنوان «محیط زیست و روستا» با اولویت روستاهای حاشیه مناطق تحت مدیریت استان اجرا کرده است.

رئیس آموزش و پژوهش حفاظت محیط زیست لرستان گفت: هدف از اجرای طرح مذکور ارتقای دانش و فرهنگ زیست محیطی روستانشینان، تعامل و هم اندیشی بین محیط زیست و روستا و همچنین بررسی مسائل و مشکلات زیست محیطی روستاها بوده است.

بیرانوند در خصوص روش اجرای طرح «محیط زیست و روستا» عنوان کرد: این طرح با هماهنگی دهیاران روستاها و حضور اقشار مردم روستایی در قالب کارگاه های آموزشی که به صورت آموزش های زیست محیطی توسط کارشناس محیط زیست، بحث و گفتگو، نمایش تصاویر و پخش کلیپ های زیست محیطی تأثیر گذار در مساجد روستاها برگزار می شود.

وی ادامه داد: تا کنون این طرح در روستاهایی مانند روستاهای «سراب سقاء»، «سراب چنار»، «سرنجه»، «کپر جودکی»، «تی دار»، «گنداب»، «خرگوش خانه»، «فیال»، «سوران» و ... اجرا شده است.

وی افزود: با توجه به تأثیرگذاری بسیار زیاد و نقش اساسی و مهم طرح مذکور در راستای اطلاع رسانی و ارتقای دانش زیست محیطی عموم و جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست، این طرح به صورت مستمر و در سطح تمامی روستاهای داخل یا مجاور مناطق تحت مدیریت استان اجرا خواهد شد.

رئیس آموزش و پژوهش حفاظت محیط زیست لرستان در پایان ضمن تشکر از همراهی بخشداری ها و دهیارهای روستاها خواستار همکاری و مشارکت هر چه گسترده تر مردم در اجرای طرح ها و برنامه های آموزشی فرهنگ سازی محیط زیستی شد.