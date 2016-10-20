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۲۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۱

رئیس آموزش و پژوهش محیط زیست لرستان:

ساکنان روستاهای حاشیه مناطق حفاظت‌شده لرستان آموزش دیدند

ساکنان روستاهای حاشیه مناطق حفاظت‌شده لرستان آموزش دیدند

خرم آباد - رئیس آموزش و پژوهش محیط زیست لرستان گفت: ساکنان روستاهای حاشیه مناطق حفاظت‌شده لرستان آموزش دیدند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست لرستان، بهمن بیرانوند از اجرای طرح آموزش جوامع محلی با عنوان «محیط زیست و روستا» خبر داد و اظهار داشت: اجرای این طرح گام مهم و اساسی در راستای اعتلا و رشد فرهنگ حفاظت از محیط زیست و طبیعت بوده که با اولویت مناطق تحت مدیریت استان در حال اجراست.

وی افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه نقش آموزش و آگاهی بخشی عمومی به ویژه جوامع محلی به عنوان یکی از مخاطبان اثرگذار جامعه در حفاظت از محیط زیست و طبیعت اداره آموزش و پژوهش حفاظت محیط زیست لرستان طرح آموزش زیست محیطی جوامع محلی را با عنوان «محیط زیست و روستا» با اولویت روستاهای حاشیه مناطق تحت مدیریت استان اجرا کرده است.

رئیس آموزش و پژوهش حفاظت محیط زیست لرستان گفت: هدف از اجرای طرح مذکور ارتقای دانش و فرهنگ زیست محیطی روستانشینان، تعامل و هم اندیشی بین محیط زیست و روستا و همچنین بررسی مسائل و مشکلات زیست محیطی روستاها بوده است.

بیرانوند در خصوص روش اجرای طرح «محیط زیست و روستا» عنوان کرد: این طرح با هماهنگی دهیاران روستاها و حضور اقشار مردم روستایی در قالب کارگاه های آموزشی که به صورت آموزش های زیست محیطی توسط کارشناس محیط زیست، بحث و گفتگو، نمایش تصاویر و پخش کلیپ های زیست محیطی تأثیر گذار در مساجد روستاها برگزار می شود.

وی ادامه داد: تا کنون این طرح در روستاهایی مانند روستاهای «سراب سقاء»، «سراب چنار»، «سرنجه»، «کپر جودکی»، «تی دار»، «گنداب»، «خرگوش خانه»، «فیال»، «سوران» و ... اجرا شده است.

وی افزود: با توجه به تأثیرگذاری بسیار زیاد و نقش اساسی و مهم طرح مذکور در راستای اطلاع رسانی و ارتقای دانش زیست محیطی عموم و جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست، این طرح به صورت مستمر و در سطح تمامی روستاهای داخل یا مجاور مناطق تحت مدیریت استان اجرا خواهد شد.

 رئیس آموزش و پژوهش حفاظت محیط زیست لرستان در پایان ضمن تشکر از همراهی بخشداری ها و دهیارهای روستاها خواستار همکاری و مشارکت هر چه گسترده تر مردم در اجرای طرح ها و برنامه های آموزشی فرهنگ سازی محیط زیستی شد.

کد مطلب 3801270

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