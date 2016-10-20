۱۵۸ کیلو تریاک و حشیش در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار مجید شجاع در تشریح این خبر اظهار داشت: روز گذشته مأموران انتظامی یگان تکاوری ۱۰۲ دیهوک هنگام کنترل محورهای فرعی متوجه آثار تردد قاچاقچیان مواد مخدر شدند که بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اظهار داشت: مأموران با انجام تحقیقات میدانی و رد زنی های به عمل آمده متوجه آثار تردد دو دستگاه موتور سیکلت در یکی از محورهای فرعی و صعب العبور شهرستان طبس شدند که پس از چندین کیلومتر رد زنی به صورت پیاده و تخصصی موتور سیکلت های حامل مواد مخدر را مشاهده و به راکبان آن دستور ایست دادند.

سردار شجاع تصریح کرد: راکبان موتور سیکلت ها با بی توجهی به ایست پلیس اقدام به فرار کردند که مأموران پس از ۱۰ کیلومتر تعقیب و گریز موتور سیکلت ها را متوقف کردند که در بازرسی از آنها ۹۹ کیلو گرم تریاک کشف شد.

وی افزود: طی عملیاتی دیگر مأموران انتظامی شهرستان نهبندان هنگام کنترل محورهای فرعی شهرستان به سه دستگاه موتور سیکلت که در عمق کویر و با سرعت زیاد در حال حرکت بودند مشکوک شدند و به آنان دستور ایست دادند.

سردار شجاع خاطر نشان کرد: مأموران پس از متوقف کردن موتور سیکلت ها و دستگیری متهمان در بازرسی از آنان موفق به کشف ۴۸ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک و ۱۰ کیلو ۱۰۰ گرم حشیش شدند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در این عملیات ها مقدار ۱۴۷ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک،۱۰ کیلو و ۱۰۰ گرم حشیش و پنج دستگاه موتور سیکلت کشف و توقیف شد که در همین رابطه پنج سوداگر مرگ با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.