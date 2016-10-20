۱۳آبان تجلی خودباوری واستکبار ستیزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگارمهر، حسین اسماعیل پور در جلسه هماهنگی راهپیمایی ۱۳ آبان که عصر پنج شنبه برگزار شد، اظهار کرد: بازآفرینی و بازخوانی واقعه ۱۳ آبان امری ضروری است.

وی با اشاره به اینکه حماسه ۱۳ آبان ماه تجلی دو موضوع برای نظام جمهوری اسلامی ایران است، خاطرنشان کرد: این حماسه تجلی گاه خودآیی، خودباوری و استکبار ستیزی ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه روزهایی که عنوان یوم الله را با خود به همراه داشته هیچ گاه نباید از تاریخ کشور حذف شوند، تصریح کرد: حذف این روزها منجر به فراموشی بسیاری از خاطرات ارزشمند انقلاب اسلامی می شود.

وی در ادامه افزود: دستگاه های تبلیغاتی، فرهنگی و آموزشی نقش تأثیرگذاری در برگزاری هرچه باشکوه تر این راهپیمایی ایفا می کنند و همه دستگاه های اجرایی شهرستان نیز باید در این ایام تبلیغات محیطی مناسبی در سطح شهر انجام دهند.

اسماعیل پور با بیان اینکه این راهپیمایی در همه بخش ها و مرکز شهرستان صومعه سرا همانند سنوات گذشته به صورت مجزا برگزار می شود، افزود: ریاست ستاد ۱۳ آبان شهرستان برعهده سپاه ناحیه بوده و همه دستگاه ها ملزم به همکاری و تعامل با این نهاد هستند.

وی مسیرحرکت راهپیمایی کنندگان در شهر صومعه سرا را از سپاه ناحیه تا میدان اصلی شهر عنوان کرد و گفت: مسیرهای حرکت راهپیمایی در بخش های تولمات و گوراب زرمیخ نیز مشخص شده است.