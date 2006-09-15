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۲۴ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۱۶

"مقام موسيقايي" شهريور منتشر شد

"مقام موسيقايي" شهريور منتشر شد

سي و چهارمين شماره ماهنامه تخصصي "مقام موسيقايي" ويژه شهريور ماه 85 منتشر شد.

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، مطالبي چون"حكم غنا از منظر موسيقي "، "از ساز تا كتاب"،"خردورزي از خردسالي"،"شجريان زدگي"،" با خشم به گذشته منگر"،"مطرب عشق و حديث آرزومندي"و چند مطلب ديگر در اين شماره گنجانده شده است .

قسمت زيادي از صفحه هاي اين شماره به به همايش"قطب الدين شيرازي" اختصاص دارد . "گزارش روز اول همايش قطب الدين شيرازي در تهران و شيراز عنوان دو گزارش است كه از نخستين روز اين همايش تهيه شده است . همچنين گزارشي ازدومين روز اين همايش در شيراز نيز در اين شماره به چشم مي خورد .

"يوهان سباستين باخ " نوشته سيد فواد توحيدي مطلبي است با محوريت بزرگان موسيقي ديني غرب كه به اختصار از زندگي و آثار باخ مي گويد .

لازم به ذكر است ماهنامه موسيقي مقام به صاحب امتيازي حوزه هنري و سردبيري رضا مهدوي هم اكنون با قيمت 800 تومان روي پيشخوان روزنامه فروشي ها است .

کد مطلب 380133

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