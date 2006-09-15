"مقام موسيقايي" شهريور منتشر شد

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، مطالبي چون"حكم غنا از منظر موسيقي "، "از ساز تا كتاب"،"خردورزي از خردسالي"،"شجريان زدگي"،" با خشم به گذشته منگر"،"مطرب عشق و حديث آرزومندي"و چند مطلب ديگر در اين شماره گنجانده شده است .

قسمت زيادي از صفحه هاي اين شماره به به همايش"قطب الدين شيرازي" اختصاص دارد . "گزارش روز اول همايش قطب الدين شيرازي در تهران و شيراز عنوان دو گزارش است كه از نخستين روز اين همايش تهيه شده است . همچنين گزارشي ازدومين روز اين همايش در شيراز نيز در اين شماره به چشم مي خورد .

"يوهان سباستين باخ " نوشته سيد فواد توحيدي مطلبي است با محوريت بزرگان موسيقي ديني غرب كه به اختصار از زندگي و آثار باخ مي گويد .

لازم به ذكر است ماهنامه موسيقي مقام به صاحب امتيازي حوزه هنري و سردبيري رضا مهدوي هم اكنون با قيمت 800 تومان روي پيشخوان روزنامه فروشي ها است .