به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شیراز، علیرضا پاک‌فطرت در حاشیه بازدید سرزده از روند اجرای پروژه پل کابلی ولی‌عصر(عج) در جمع خبرنگاران گفت: این یکی از پروژه‌های بسیار مهم شهرداری شیراز است که اکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی در بیان مشخصه‌های فنی این پروژه گفت: در این پروژه که ۲ کیلومتر طول دارد، ۱۶ هزار تن میلگرد، ۶۰۰ تن کابل و مقادیر قابل توجهی بتن به‌کار رفته است.

شهردار با تصریح اینکه پل کابلی شیراز یکی از پروژه‌های منحصر به‌فرد به لحاظ طراحی و سازه‌ای در کشور به‌شمار می‌رود، گفت: مبلغ قرارداد این پروژه ۷۵ میلیارد تومان بوده و امیدواریم طی ۴ ماه آینده عملیات اجرایی آن به پایان برسد.

وی با اشاره به قرارداشتن ایستگاه مترو ولی‌عصر(عج) در کنار این پروژه، پیشرفت فیزیکی این ایستگاه را ۹۰ درصد عنوان و اضافه کرد: در زیر پل هم شاهد احداث باغ موزه دفاع مقدس خواهیم بود و از طرفی با توجه به قرار گرفتن موزه دفاع مقدس در کنار این پروژه، یک مجموعه زیبا در این نقطه ایجاد خواهد شد.

پاک‌فطرت تاثیر این پروژه بر ترافیک محدوده میدان ولی‌عصر(عج) به‌عنوان نقطه تلاقی ورودی شرقی و شمالی شیراز را مناسب دانست و گفت: امیدواریم اجرای این پروژه، علاوه بر تاثیرات ترافیکی زمینه‌ای برای رونق این منطقه کمتر برخوردار شهری و ایجاد و توسعه بخش‌های تجاری و اقتصادی و فرهنگی متناسب شود.