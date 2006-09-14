بازرسان آژانس از گزارش مغرضانه دولت بوش در مورد برنامه صلح آميز هسته اي ايران شكايت كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست ، مقامهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در حال تحقيق و بررسي برنامه هسته اي ايران هستند، طي نامه اي گفتند كه گزارش مجلس نمايندگان آمريكا داراي برخي اظهارات اشتباه، گمراه كننده وثابت نشده است."

اين نامه كه به امضاي مدير ارشد آژانس رسيده به " پيتر هوكسترا" (Peter Hoekstra ) رئيس كميته اطلاعاتي مجلس نمايندگان آمريكا كه اين گزارش را صادر كرده، تحويل داده شده است. يك كپي از آن نيز به " گريگوري شولتي" نماينده آمريكا در آژانس تحويل داده شده است.

آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنين به شدت از دولت بوش به سبب ارزيابي آن از سلاحهاي كشتار جمعي در عراق پيش از آغاز جنگ انتقاد كرده بود .

به نوشته اين روزنامه، پس از اثبات اين مسئله كه هيچ سلاح كشتار جمعي در عراق وجود نداشته، آژانس به خاطر اتخاذ نگرش محتاطانه عليه ايران تحت انتقاد مضاعفي قرار گرفت . دولت آمريكا تلاش كرد تا " محمد البرادعي" مدير كل آژانس را خلع كند، اما وي برنده جايزه صلح نوبل شد.

آژانس در نامه روز گذشته كه يك كپي از آن به دست واشنگتن پست رسيده، براي اولين بار به طور آشكار با ادعاهاي آمريكا در مورد برنامه هسته اي ايران مقابله كرده است.

آژانس به 5 مورد اشتباه در گزارش 29 صفحه اي اين كميته اشاره كرده كه در آن گفته شده تمايلات هسته اي ايران بسيار پيشرفته تر از آن چيزي است كه اطلاعات آژانس و يا آمريكا آن را نشان داده اند.

در بين اظهارات كميته اطلاعاتي كنگره آمريكا ادعا شده است كه ايران در حال ساخت اورانيوم با درجه ساخت سلاح در تاسيسات نطنز است. آژانس اين گفته را " اشتباه" دانسته و مي گويد كه اورانيوم با درجه ساخت سلاح در سطح 90 درصد و يا بيشتر است. ايران اورانيوم را تا 3.5 درصد و تحت نظارت آژانس غني سازي كرده است.

وقتي كه گزارش كنگره ماه گذشته منتشر شد، هوكسترا گفت كه مي خواهد براي افزايش درك مردم آمريكا از ايران به عنوان يك تهديد كمك كند.

" جمال وار" سخنگوي وي نيز روز گذشته گفت كه هوكسترا به نامه آژانس پاسخ خواهد داد.