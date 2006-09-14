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۲۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۱۴

سخنگوي وزارت امور خارجه:

گفتگو و مذاكره را تنها راه حل مي‌دانيم / سردمداران كاخ سفيد صبر پيشه كنند

گفتگو و مذاكره را تنها راه حل مي‌دانيم / سردمداران كاخ سفيد صبر پيشه كنند

سيد محمد علي حسيني در واكنش به اظهارات سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران به منظور دستيابي به حقوق مشروع و مسلم خود به مذاكرات پايبند است و گفتگو و مذاكره را تنها راه حل موضوع مي داند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سيد محمد علي حسيني با متهم كردن آمريكا به تشديد فشارها براي تخريب فضاي موجود و اخلال در روند جاري مذاكرات اضافه كرد: آمريكا با تهديد و زورگويي در صدد پيش برد اهداف يكجانبه خود است و با در پيش گرفتن شانتاژ تبليغاتي عليه جمهوري اسلامي ايران مي خواهد محيط گفتگو و مذاكرات را مسموم كرده واز مسير كنوني منحرف سازد.

سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: جمهوري اسلامي ايران و ساير طرف ها به دنبال يافتن راه حل از طريق مذاكره هستند و حمايت روز گذشته جنبش عدم تعهد از مواضع جمهوري اسلامي ايران و تاكيد بر مذاكرات، هشداري براين است كه آمريكا با تداوم مواضع ناسازگار و ادامه رفتار كنوني فقط به انزواي خود دامن مي زند.

سيد محمد علي حسيني تاكيد كرد آمريكا براي اثبات صداقت خود مبني بر استقبال از مذاكرات تنها كافي است در شرايط كنوني كمي صبر پيشه كند.

کد مطلب 380156

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