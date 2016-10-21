  1. ورزش
  2. توپ و تور
۳۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۰

لیگ جهانی بسکتبال دانشجویان- چین؛

اولین پیروزی بسکتبالیست‌های دانشجو برابر آفریقای‌جنوبی رقم خورد

اولین پیروزی بسکتبالیست‌های دانشجو برابر آفریقای‌جنوبی رقم خورد

نخستین دیدار تیم بسکتبال۳ در ۳ دانشجویان ایران در مسابقات لیگ جهانی دانشجویان با برتری برابر تیم آفریقای جنوبی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره رقابتهای مسابقات لیگ جهانی دانشجویان از امروز جمعه ۳۰ مهرماه ماه با حضور ۱۱ کشور در ژیامن چین آغاز شده است.

تیم بسکتبال ۳ در ۳ دانشگاه پیام نور نماینده  کشورمان در گروه دوم با تیم های صربستان، آفریقای جنوبی و آمریکا هم گروه می باشد. دانشجویان ایران در اولین دیدار خود صبح امروز برابر تیم آفریقای جنوبی قرار گرفتند و موفق شدند با نتیجه ۱۶ بر ۹ برابر نماینده قاره آفریقا به برتری برسند.

نماینده کشورمان در این رقابتها در دومین دیدار خود در دور گروهی عصر امروز به مصاف تیم آمریکا می رود.

کد مطلب 3801596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها