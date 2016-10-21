به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره رقابتهای مسابقات لیگ جهانی دانشجویان از امروز جمعه ۳۰ مهرماه ماه با حضور ۱۱ کشور در ژیامن چین آغاز شده است.

تیم بسکتبال ۳ در ۳ دانشگاه پیام نور نماینده کشورمان در گروه دوم با تیم های صربستان، آفریقای جنوبی و آمریکا هم گروه می باشد. دانشجویان ایران در اولین دیدار خود صبح امروز برابر تیم آفریقای جنوبی قرار گرفتند و موفق شدند با نتیجه ۱۶ بر ۹ برابر نماینده قاره آفریقا به برتری برسند.

نماینده کشورمان در این رقابتها در دومین دیدار خود در دور گروهی عصر امروز به مصاف تیم آمریکا می رود.