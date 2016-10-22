کاهش ۳۰ درصدی صادرات/ گلستان به دنبال بازارهای جدید جهانی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- زهرا بهرامی: افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی برای سال جاری در کشور هدفگذاری شده بود و سهم گلستان از این افزایش، ۴۰۰ میلیون دلار صادرات بود.
در پنجماهه نخست امسال کشور با روند رو به رشد حجم صادرات نسبت به سال گذشته مواجه بوده اما گلستان با کاهش ۳۰ درصدی صادرات مواجه شد.
گلستان در سال گذشته هم کاهش ۱۶ درصدی صادرات از گمرک را شاهد بود. بخش خصوصی این کاهش ها را ناشی از وعدههای بیعمل به صادرکنندگان میداند و معتقد است در کنار توجه به سلیقه بازارهای هدف و تغییر در تولید و بستهبندی توسط تولیدکنندگان، سیاستهای دولت در حمایت از صادرات باید تغییر کند.
اما تدوینکنندگان برنامه صادرات گلستان معتقدند شناسایی بازارهای هدف صادراتی میتواند به تحقق صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری گلستان در سال جاری جامه عمل بپوشاند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان بسیار امیدوار است این کاهش ۳۰ درصدی در نیمه دوم سال جبران شده و صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری غیرنفتی گلستان محقق شود. حسینقلی قوانلو به دلایل این کاهش اشاره کرد و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افزایش صادرات غیرنفتی یکی از چهار محور مهم توسعه استان گلستان است و امیدواریم در نیمه دوم سال محقق شود.
۹۰ درصد صادرات گلستان به دو کشور
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان بابیان اینکه کاهش ۳۰ درصدی صادرات استان در ۶ ماهه اول امسال دلایل خاص خودش را داشته، ادامه داد: ترکمنستان و عراق مهمترین بازارهای هدف صادراتی استان هستند که بیش از ۹۰ درصد صادرات ما به این کشورها انجام میشود و کاهش صادرات به این کشورها سبب کاهش صادرات استان شده است.
وی اضافه کرد: این دو کشور بهشدت وابسته به درآمدهای نفتی هستند و در اثر کاهش شدید قیمت نفت در سال گذشته و امسال توان خرید و واردات این کشورها پایین آمده است.
قوانلو بابیان اینکه واردات ترکمنستان از کل جهان کاهشیافته، تصریح کرد: پایین آمدن قیمت نفت و کاهش ارزش پول آنها دلیل اصلی این اتفاق است اما گلستان بیشتر از سایر استانها صدمه دید چون ۵۰ درصد صادرات استان به ترکمنستان بوده و این امر بر کل صادرات استان تأثیر گذاشته است.
وی بابیان اینکه ۴۰ درصد صادرات استان نیز به عراق انجام میشد، خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل نداشتن ثبات سیاسی عراق، صادرات گلستان به این کشور همواره دچار نوسان است زیرا عدم ثبات سیاسی موجب تصمیمگیریهای لحظهای میشود که به صادرات ما لطمه میزند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان همچنین اظهار کرد: هرساله حدود ۲۵ میلیون دلار صادرات مرغ به عراق داشتیم و به دلیل اینکه امسال قیمت مرغ در کشور به هفتتا هشت هزار تومان رسید، صادرات مرغ استان به عراق کاهش چشمگیری داشت.
وی بیان کرد: تمام این دلایل باعث شد گلستان با کاهش ۳۰ درصدی صادرات مواجه شد که امیدواریم با کاهش قیمت مرغ در کشور شاهد افزایش صادرات آن باشیم.
تغییر بازارهای هدف صادراتی گلستان
قوانلو همچنین گفت: در ۶ ماهه دوم در حال پیگیری و اندیشیدن تمهیداتی مانند تهاتر گاز و حساب مشترک بین ایران و ترکمنستان هستیم تا بتوانیم این کاهش را جبران کنیم.
وی بابیان اینکه همچنین هرساله در نیمه دوم سال شاهد افزایش صادرات میوه هستیم از انعقاد سه قرارداد جدید برای صادرات یُد از گلستان در شهریور و مهرماه خبر داد.
وی افزود: تحقق صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری و جبران کاهش صادرات استان بستگی بسیار زیادی به عراق و ترکمنستان دارد و اگر شاهد تصمیم ناگهانی دیگری از سوی این کشورها نباشیم امید داریم این میزان صادرات محقق شود.
تحقق صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری و جبران کاهش صادرات استان بستگی بسیار زیادی به عراق و ترکمنستان دارد و اگر شاهد تصمیم ناگهانی دیگری از سوی این کشورها نباشیم امید داریم این میزان صادرات محقق شود
قوانلو ادامه داد: هماکنون ۹۰ درصد صادرات گلستان به ترکمنستان و عراق انجام میشود و برنامه تغییر بازارهای هدف صادراتی استان در دستور کار قرارگرفته است و نخستین صادرات یُد گلستان به کشورهای اروپایی آغازشده است.
وی تصریح کرد: همچنین به دلیل سیاستهای اقتصادی دولت و اجرای طرح رونق تولید یقیناً در ششماهه دوم امسال با رشد و رونق تولید وضعیت متفاوتی را تجربه خواهیم کرد، همچنان که هماکنون با تزریق تنها بخشی از تسهیلات این طرح به واحدهای تولیدی کشور شاهد ایجاد شور و شوق در واحدها و تحرک این بخش هستیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز بار اصلی بر دوش تجار و بازرگانان است که با برنامهریزی مناسب و البته با حمایت مسئولین بانک توسعه صادرات، نسبت به صادرات محصولات تولیدی کشور و استان اقدام کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان اضافه کرد: ما نیز در حال تأسیس شرکتهای بزرگ صادراتی و تشکیل کنسرسیومهای صادراتی هستیم و با توجه به مشوقهای صادراتی خوبی که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشبینی کرده است، امیدواریم در ششماهه دوم سال شاهد رشد صادرات استان باشیم.
انگیزه از صادرکنندگان گرفتهشده
همانطور که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان بیان کرد هماکنون بار اصلی صادرات استان بر دوش بخش خصوصی، تجار و بازرگانان است و بسیار امید دارد که با پیشبینی مشوقهای صادراتی توسط دولت در نیمه دوم سال شاهد رشد صادرات گلستان باشیم اما رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گرگان نهتنها با قوانلو همعقیده نیست بلکه کاهش صادرات گلستان در سال جاری را نتیجه وعدههای بدون عمل دولت به صادرکنندگان میداند و معتقد است محقق نشدن وعدهها در این حوزه انگیزه را از صادرکنندگان گرفته است.
رمضان بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: من اعتقادی به ارائه آمار اینچنینی (کاهش ۳۰ درصدی صادرات گلستان در نیمه نخست سال) ندارم و تأکیددارم باید نتایج یک سال فعالیت در این حوزه پایان سال اعلام شود.
وی افزود: گلستان دارای مزیتهای فراوانی درزمینهٔ صادرات است و اینکه بتوانیم صادرات پویا و پایداری در طول سال داشته باشیم بستگی زیادی دارد به اینکه چگونه از تمام ظرفیتهای استانی استفاده کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گرگان ادامه داد: میپذیریم کشورهای هدف صادراتی گلستان فضای خاصی را تجربه میکنند و دچار بحرانهای اقتصادی هستند و قوانین و مقررات خاص آنها در حوزه صادرات به ما آسیب میرساند و باعث میشود صادرات ما کاهش یابد.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید به وظایف خود عمل کند، اضافه کرد: در این بخش از صادرات انجامشده از گلستان حتی یک ریال بخش دولتی تأثیرگذار نبوده است و با شرایط فعلی حاکم بر جامعه بخش خصوصی این میزان صادرات را انجام داده است.
بهرامی تصریح کرد: اگر قرار است برنامهها در افزایش صادرات تحقق پیدا کند، دولت باید در سیاستهای حمایتی از صادرکنندگان تجدیدنظر کند.
وی بابیان اینکه این کاهش صادرات در گلستان نتیجه وعدههای سر خرمن دولت به صادرکنندگان است، خاطرنشان کرد: با وعدههای بدون عمل، انگیزه از صادرکنندگان گرفتهشده و اگر دولت به عمل نکردن به تعهداتش ادامه دهد متأسفانه باید اعلام کنم روزهای بدترین از این در این حوزه پیش روی ما خواهد بود.
بستر صادرات فراهم نیست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گرگان بابیان اینکه گلستان، استانی است که در جهاندیده نشده، بیان کرد: به دنبال معرفی و شناساندن ظرفیتهای استان هستیم و در امسال هیئتهای مختلف سرمایهگذاری را به محوریت اتاق بازرگانی به گلستان دعوت کردهایم.
وی بابیان اینکه دعوت از این هیئتهای به گلستان باهدف فروش کالا و تجارت است نه سرمایهگذاری، گفت: نگاه ما نگاه کاملاً تجاری است اما باید واقعبینانِ به موضوع نگاه کنیم و بپذیریم جا انداختن بازار هدف به سادگی میسر نیست، ضمن اینکه بازارهای هدف قبلی (ترکمنستان و عراق) هم به دنبال تغییر نگاه در واردات از ایران هستند.
بهرامی تاکید کرد: برای تداوم صادرات به بازارهای هدف باید تولیدات ما باید مطابق فرهنگ این کشورها تغییر کند و این امر مستلزم بستر است که به اعتقاد من هم اکنون بستر این تغییرات و افزایش صادرات در استان فراهم نیست.
به نظر می رسد برای افزایش صادرات غیرنفتی که یکی از چهار محور توسعه گلستان است، بیش از هر چیز نیازمند فراهم شدن بستر لازم برای تغییر در تولید و بسته بندی محصول با نیاز فرهنگی کشورهای هدف در کنار برنامه ریزی برای شناسایی بازارهای هدف صادراتی و همچنین شناساندن ظرفیت های استان است.
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