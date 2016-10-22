مجید غلامی جلیسه مدیرعامل موسسه خانه کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که شنیده می‌شود موسسه خانه کتاب از مدتی قبل مکان برگزاری نشست‌های خود موسوم به «سرای اهل قلم» را اجاره می‌دهد و مبالغی را از متقاضیان برگزاری این جلسات اخذ می‌کند. آیا چنین مطلبی صحبت دارد؟، گفت: ما برای نشست‌ها مرتبط با کتاب، مبلغی مطالبه و یا دریافت نمی‌کنیم.

وی افزود: اما برای نشست‌هایی که ارتباطی با حوزه کتاب ندارد، مبالغی مطابق تعرفه‌های مشخص دریافت می‌شود. به عنوان مثال چندی پیش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و یا همچنین شهرداری تهران، برای برگزاری جلسات خودشان دنبال مکانی بودند که ما برای آن جلسه، سرای اهل قلم را به این دوستان اجاره دادیم.

مدیرعامل خانه کتاب ادامه داد: همانطور که گفتم برای این قبیل برنامه‌ها، تعرفه مشخصی وجود دارد که در واحد بازرگانی خانه کتاب هم موجود است و چیز پنهانی هم نیست. این تعرفه‌ها هم از سال گذشته به این طرف، دست نخورده و مبالغ مربوط به آنها به مراتب از مبالغی که خود خانه کتاب در نقاط مختلف برای برگزاری نشست‌هایش پرداخت می‌کند، بسیار بیشتر از سرای اهل قلم است.