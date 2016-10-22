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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸

مدیرعامل خانه کتاب با مهر مطرح کرد؛

تکذیب مطالبه پول برای نشست‌های مرتبط با کتاب در «سرای اهل قلم»

تکذیب مطالبه پول برای نشست‌های مرتبط با کتاب در «سرای اهل قلم»

مدیرعامل خانه کتاب، مطالبه و دریافت پول برای نشست‌های مرتبط با کتاب را در «سرای اهل قلم» این موسسه تکذیب کرد.

مجید غلامی جلیسه مدیرعامل موسسه خانه کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که شنیده می‌شود موسسه خانه کتاب از مدتی قبل مکان برگزاری نشست‌های خود موسوم به «سرای اهل قلم» را اجاره می‌دهد و مبالغی را از متقاضیان برگزاری این جلسات اخذ می‌کند. آیا چنین مطلبی صحبت دارد؟، گفت: ما برای نشست‌ها مرتبط با کتاب، مبلغی مطالبه و یا دریافت نمی‌کنیم.

وی افزود: اما برای نشست‌هایی که ارتباطی با حوزه کتاب ندارد، مبالغی مطابق تعرفه‌های مشخص دریافت می‌شود. به عنوان مثال چندی پیش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و یا همچنین شهرداری تهران، برای برگزاری جلسات خودشان دنبال مکانی بودند که ما برای آن جلسه، سرای اهل قلم را به این دوستان اجاره دادیم.

مدیرعامل خانه کتاب ادامه داد: همانطور که گفتم برای این قبیل برنامه‌ها، تعرفه مشخصی وجود دارد که در واحد بازرگانی خانه کتاب هم موجود است و چیز پنهانی هم نیست. این تعرفه‌ها هم از سال گذشته به این طرف، دست نخورده و مبالغ مربوط به آنها به مراتب از مبالغی که خود خانه کتاب در نقاط مختلف برای برگزاری نشست‌هایش پرداخت می‌کند، بسیار بیشتر از سرای اهل قلم است.

کد مطلب 3801669

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