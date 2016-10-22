امیرحسین اسکندریان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش کارکنان شهرداری همدان در مسابقات دوومیدانی کارکنان شهرداریهای کلانشهرهای کشور اظهار داشت: مسابقات دوومیدانی کارکنان شهرداریهای کلانشهرهای کشور به میزبانی شهرداری قم برگزار شد.
وی افزود: مسابقات ورزشی کارکنان شهرداریهای کلانشهرهای کشور همهساله در چند رشته ورزشی و هر رشته به میزبانی یکی از کلانشهرها برگزار میشود.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان بابیان اینکه این مسابقات از سطح کیفی خوبی برخوردار است، گفت: حضور ۷ کلانشهر مشهد، قم، شیراز، تبریز، همدان، ارومیه و کرمانشاه و در ۵ ماده و چهار رده سنی نشان از سطح کیفی و کمی این مسابقات دارد.
اسکندریان عنوان کرد: در این رقابتها ورزشکاران شهرداری همدان ۶ مدال رنگارنگ در مسابقات دوومیدانی کسب کردند.
وی با اشاره به اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات بیان کرد: حسن شعبانی در پرتاب وزنه رده سنی ۳۰-۳۵ سال موفق به کسب مدال طلا شد و مصطفی رضایی در دو ۳۰۰۰ متر زیر ۳۰ سال و وحید تهران دوست در دو ۳۰۰۰ متر رده سنی ۳۵-۴۰ سال هر دو در جایگاه دوم ایستادند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: وحید ملکی در پرتاب وزنه زیر ۳۰ سال، محمد نجفی در پرتاب وزنه رده سنی ۳۰-۳۵ سال و سعید چراغی در پرش طول رده سنی ۳۰- ۳۵ سال در جایگاه سوم قرار گرفتند.
وی گفت: تیم شهرداری همدان با سرپرستی رحمت اله سنقری در این مسابقات حاضر شد.
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