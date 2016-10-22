برگزاری اردوهای آموزشی مختص بانوان کوهنورد در همدان

عباس چشمه قصابانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه هم‌اندیشی بانوان کوهنورد همدانی اظهار داشت: نخستین جلسه هم‌اندیشی بانوان کوهنورد استان همدان با حضور علیرضا گوهری رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان، بهاره مرادی نایب‌رئیس و رضوان سلماسی مسئول بانوان در بخش کوهنوردی هیئت کوهنوردی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه به بیان برنامه‌ها و مسائل پیرامون کوهنوردی بانوان پرداخته شد و حاضرین در جلسه نظرات خود را درراستای پیشبرد کوهنوردی بانوان مطرح کردند.

سخنگوی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با اشاره به مباحث این جلسه هم‌اندیشی گفت: از مهم‌ترین مباحث جلسه برنامه‌ریزی برای برگزاری اردوهای آموزشی مختص بانوان کوهنورد بود و مقرر شد به مظور بالا بردن آمادگی جسمانی، سالن سنگ‌نوردی روزهای یکشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در اختیار بانوان شرکت‌کننده در اردوهای آموزشی قرار گیرد.

چشمه قصابانی عنوان کرد: تلاش هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان این است که با برگزاری جلسات هم‌اندیشی بین کوهنوردان برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دهد.

وی با اشاره به رونق گرفتن فعالیت بانوان در این رشته بیان کرد: براساس تبصره جدیدی که هنوز به ما ابلاغ نشده بانوان هم اجازه فعالیت در قالب باشگاه‌های کوهنوردی و گروه‌های کوهنوردی مستقل را دارند که در صورت ابلاغ این قانون به‌طورقطع فعالیت بانوان کوهنورد همدانی و خانواده‌ها در این رشته چندین برابر خواهد شد.

سخنگوی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان عنوان کرد: خوشبختانه خانواده‌های همدانی دید مثبتی نسبت به این رشته دارند و فرزندان آن‌ها به‌راحتی می‌توانند وارد این رشته ورزشی شوند.