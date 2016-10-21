۵۰۰۰ زن سرپرست خانوار از بهزیستی آذربایجان غربی مستمری می گیرند

سعید فریور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح ازریابی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار آذربایجان غربی امسال اجرایی می شود افزود: بر اساس این طرح زمینه خوداشتغالی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار فراهم می شود.

وی با بیان اینکه محور تقویت و تحکیم جامعه محسوب می شود اظهارداشت: خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی نظام است.

فریور با بیان اینکه دین مبین اسلام برای خانواده اهمیت فراوانی قائل است و آن را سنگ بنای مهم حیات اجتماعی می داند افزود: بر اساس آموزه های اسلامی برای اینکه جوامع تحت ضابطه درآیند چاره ای نیست که نخست خانواده باید در خود علایق اسنانی را گسترش دهد و هر گونه نظم و سازندگی از این کانون آغاز گردد.

فریور تعداد گروه های همیار زنان سرپرست خانوار را ۱۲ گروه برشمرد و گفت: همچنین ۲۶ گروه خودیار با اجرای طرح تامین مالی خرد در مناطق روستایی در استان تشکیل شده است.

وی با اعلام اینکه امسال ۵۰ گروه دیگر دیگر تشکیل می شود اضافه شود: اجرای طرح بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستائی و عشایری به تعداد ۱۸۰۳ نفر و اجرای سیاست های گسترش خدمات اجتماعی از طریق مراکز غیر دولتی و کلینک های مددکاری از جمله فعالیتهای دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی استان به شمار می رود.