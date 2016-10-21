مشکلات بیکاری شهرستان لردگان با راه اندازی پتروشیمی رفع می شود

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مشکلات بیکاری شهرستان لردگان با راه اندازی پتروشیمی در این شهرستان رفع می شود، اظهار داشت: راه اندازی پتروشیمی لردگان نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری در این شهرستان خواهد داشت.

وی عنوان کرد: در حالی که مراحل ساخت این پتروشیمی در حال انجام است، اشتغال قابل توجهی در این شهرستان ایجاد شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: میزان پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی پروژه پتروشیمی لردگان ۵۱ درصد است.

وی افزود: این پروژه تا خرداد سال ۱۳۹۷ به بهره برداری می رسد و این پروژه نقش مهمی در توسعه شهرستان لردگان خواهد داشت.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با بهره برداری از مجتمع پتروشیمی لردگان سالانه یک میلیون و ۷۳ هزار تن اوره و ۶۷۷ هزار تن آمونیاک تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود.