وام دانشجويان علوم پزشكي تا 66 درصد افزايش يافت / وام خريد كالا و گردشگري براي نخستين بار به دانشجويان اعطا مي شود

دكتر "محمدحسين اسدي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: براي نخستين بار وام خريد كالا و گردشگري به دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي اعطا مي شود. سقف اين وام 500 هزار ريال است و براي خريد وسايل كمك آموزشي، ست هاي تشخيصي مانند گوشي پزشكي و دستگاه فشار سنج و كتاب كاربرد دارد.

راه اندازي فروشگاه اينترنتي براي خريد دانشجويان علوم پزشكي

وي از راه اندازي فروشگاه اينترنتي براي خريد دانشجويان علوم پزشكي با اين وام خبر داد و گفت: كارهاي مقدماتي اين فروشگاه ايجاد شده و تا آبان ماه راه اندازي مي شود و به اين ترتيب وامي كه براي خريد كالا به دانشجويان داده مي شود در همين فروشگاه هزينه مي شود.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت در خصوص افزايش ميزان كمك هزينه تحصيلي دانشجويان در سال جاري 85 - 86 گفت: كمك هزينه تحصيلي دانشجويان مجرد از 200 هزار ريال در ماه به 240 هزار ريال افزايش يافته و اين وام براي دانشجويان متاهل از 300 هزار ريال به 360 هزار ريال افزايش يافته كه در مجموع ميزان اين وام ها 20 درصد افزايش داشته است.

وي از افزايش 25 درصدي وام ازدواج براي دانشجويان گروه علوم پزشكي خبر داد و گفت: اين وام از 6 ميليون ريال به 7 ميليون و 500 هزار ريال افزايش يافته است.

ميزان كمك هزينه مسكن دانشجويان

"اسدي" درباره كمك هزينه مسكن براي دانشجوياني كه از خوابگاه استفاده نمي كنند، گفت: اين كمك هزينه با افزايش 20 درصدي مواجه شده و از ميزان 150 هزار ريال براي مجردان به 180 هزار ريال افزايش يافته و براي متاهلين نيز از 300 هزار ريال به 360 هزار ريال رسيده است.

وي اظهار داشت: ميزان افزايش وام وديعه مسكن براي دانشجويان مقاطع غير تخصصي و تكميلي براي تهيه مسكن در شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، بندرعباس، اصفهان و شيراز از 10 ميليون ريال به 12 ميليون و 500 هزار ريال افزايش يافته و براي ساير شهرها نيز از 8 ميليون ريال به 10 ميليون ريال افزايش پيدا كرده است.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت اضافه كرد: دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد، دكتري تخصصي (Ph.D)، دستياري و تحصيلات تكميلي نيز براي تأمين مسكن خود در 7 شهر بزرگ مي توانند از وديعه مسكن به ميزان 25 ميليون ريال استفاده كنند كه اين ميزان نسبت به سال گذشته 66 درصد افزايش يافته است. سال گذشته اين مبلغ 15 ميليون ريال بود.

وي افزود: ميزان وديعه در ساير شهرها براي دانشجويان دوره هاي تكميلي از 12 ميليون ريال به 18 ميليون ريال افزايش پيدا كرده است.

"اسدي" با اشاره به افزايش 100 درصدي وام كمك هزينه تحصيلي براي دانشجويان ممتاز مجرد، خاطرنشان كرد: اين وام از 360 هزار ريال در ماه به 720 هزار ريال رسيده كه براي دانشجويان متاهل نيز از 600 هزار ريال به 1 ميليون و 80 هزار ريال رسيده است كه با افزايش 90 درصدي مواجه شده است.

وي ياد آور شد: از ابتداي مهرماه سال جاري تمام دانشجويان براي دريافت وام ها و كمك هزينه هاي تحصيلي خود از كارت اعتباري بانك تجارت بهره مي گيرند و به اين ترتيب با اتصال به شكبه شتاب بانك هاي كشور پس از ارائه ليست دانشجويان متقاضي از دانشگاه ها، وام هاي درخواستي آنها به حسابشان واريز مي شود.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت گفت: وام ضروري به دانشجويان در سال جاري افزايش نيافته و سقف آن يك ميليون و 500 هزار ريال است.