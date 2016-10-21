پیروزی نهایی بر داعش نزدیک است/عملیات موصل؛ نبرد حق علیه باطل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «عبدالمهدی الکربلائی» نماینده آیت الله سیستانی امروز در خطبه های نماز جمعه سخنانی را در خصوص عملیات آزادسازی موصل بیان کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: عملیات آزادسازی شهر موصل، نبرد حق علیه باطل است.

نماینده مرجعیت عالی شیعیان عراق همچنین تصریح کرد: ما به رزمندگان عراقی که برای دفاع از خاک خود می جنگند، افتخار می کنیم.

وی همچنین از مسئولان عراقی خواست تا اجازه دخالت بیگانگان در امور داخلی این کشور را نداده و از نقض حاکمیت ملی عراق توسط آنها جلوگیری کنند.

الکربلائی همچنین خطاب به مردم عراق اظهار داشت: شما به پیروزی نهایی علیه تروریست های تکفیری داعش نزدیک شده اید.