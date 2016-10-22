پیروزی شیرین بارسلونا مقابل والنسیا/ شاگردان انریکه صدرنشین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های والنسیا و بارسلونا روز شنبه دیدار خود را در چارچوب هفته نهم رقابتهای لالیگای اسپانیا در ورزشگاه مستایا برگزار کردند که در پایان تیم بارسلونا با نتیجه ۳ بر ۲ برنده شد. این نتیجه در حالی به دست آمد که بازی دو تیم تا دقیقه ۹۳ مساوی پیش می رفت تا اینکه لیونل مسی با ضربه پنالتی خود بارسلونا را موقتا به صدر جدول برد.

نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود بارسلونا خاتمه یافت. لیونل مسی با ضربه زمینی خود در دقیقه ۲۳ دروازه حریف را گشود. والنسیا به این گل اعترض فراوانی داشت چرا که سوارز در مسیر توپ قرار داشت و مانع دید کافی دروازه بان این تیم شد. مصدومیت اینیستا از ناحیه زانو و تعویض او با چشمانی اشکبار از اتفاقات دیگر این نیمه بود.

در نیمه دوم تیم والنسیا کاملا تهاجمی ظاهر شد. مونیر الحدادی مهاجم سابق بارسلونا در دقیقه ۵۲ کار را به تساوی کشاند و رودریگو در دقیقه ۵۶ تیم والنسیا را ۲ بر یک پیش انداخت.

بارسلونا خیلی زود به بازی برگشت و با گل دقیقه ۶۲ سوارز کار را به تساوی کشاند. بازی تا دقیقه ۹۳ مساوی پیش می رفت که داور برای آبی اناری ها پنالتی گرفت و لیونل مسی توپ را درون دروازه حریف جای داد تا بردی ارزشمند در دیداری جنجالی برای بارسلونا بدست آید.

بارسلونا با این برد خارج از خانه جمع امتیازات خود را به عدد ۱۹ رساند و موقتا در صدر جدول لالیگا ایستاد.