پیشرفت فیزیکی بیمارستان کوثر نهاوند به ۸۸ درصد رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند ظهر جمعه در حاشیه بازدید از بیمارستان ۱۷۴ تخت خوابی کوثر نهاوند ضمن تشکر از حضور مسئولان کشوری و استانی در بازدید از بیمارستان در حال احداث کوثر نهاوند، گفت: نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در پیگیری پروژه‌ها نیمه‌کاره شهرستان در سطح کشور تلاش به سایر زیادی دارند.

وی ادامه داد: همچنان که امام‌جمعه نهاوند فرمودند مشکلات نهاوند نیازسنجی شده که به حمدالله در حاضر بیمارستان در حال احداث است.

فرماندار نهاوند با اشاره به وقوع مشکلات در حین اعزام بیماران به نقاط مختلف استان به سبب کمبود امکانات و فضای پزشکی در نهاوند، گفت: امیدواریم با توجه به عزم جدی در راستای به بهره‌برداری رساندن بیمارستان کوثر در موعد مقرر این مشکلات مرتفع گردد.

وی افزود: خوشحال هستیم طی چند ماه گذشته که معاون وزیر راه برای بازدید در بیمارستان حضور پیدا کردند تاکنون بیمارستان ۱۷۴ تخت خوابی کوثر تغییرات بسیاری داشته و در حال حاضر دارای ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی با تأکید بر موقعیت جغرافیایی نهاوند در همسایگی با مناطق مرزی و استراتژیک کشور، گفت: امیدواریم با توجه به نیازسنجی‌های شهرستانی و منطقه‌ای صورت گرفته و همچنین عزم استانی و شهرستانی با توجه به تخصیصی اعتبار ۶۰۰ میلیون تومانی برای ساماندهی این محور که پروژه ملی است مسئولین محترم نیز مساعدت‌های لازم را داشته باشند چراکه نیاز اساسی شهرستان در بحث راه در حال حاضر ساماندهی این محور برخی نقاط حادثه‌خیز دیگر است.

حمیدوند با اشاره به محور نهاوند آورزمان ملایر، گفت: متأسفانه این پروژه با توجه به اینکه به محور نهاوند ملایر مشهور است جزو محورهای اصلی محسوب نشده است لذا باید به این محور را نهاوند همدان بنامیم تا جزو محورهای اصلی محسوب شود و اداره کل راه و شهرسازی نیز اعتبارات موردنیاز برای تسریع در ساماندهی این محور را تأمین نماید.

وی بابیان اینکه پیمانکاران زیادی در این محور در حال کار هستند، گفت: به حمدالله با توجه به کمبود اعتبارات راه و شهرسازی در سال گذشته این پروژه تعطیل نشد لذا امیدواریم هرچه سریع‌تر ساماندهی شود.

فرماندار نهاوند با اشاره به تفکیک ادارات راه و شهرسازی، گفت: متأسفانه اداره راه و شهرسازی نهاوند از محل اداری مناسب برخوردار نیستند امیدواریم با توجه به تفکیک صورت گرفته محل‌های مناسبی برای این دو اداره با مساعدت وزارت راه و شهرسازی احداث شود.