همايش "اخلاق پزشكي" فردا آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين همايش پروفسور ريچارد اسكراف، استاد و مدير مركز اخلاق پزشكي كالج امپريال لندن، و دكتر ژنورا ريچاردسون، استاد دانشكده حقوق كالج كينگ لندن، درباره ملاحظات اخلاقي در روانپزشكي، ملاحظات اخلاقي در باروري كمكي و سلولهاي بنيادين، حل معضلات اخلاقي در طبابت باليني و آموزش اخلاق پزشكي سخنراني خواهند كرد.

همچنين دكتر محمد علي شمالي، عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهشي امام خميني، نيز درباره "ارزش حيات در اسلام" سخنراني خواهد داشت.

ريچارد اسكراف استاد و مدير مركز اخلاق پزشكي كالج امپريال لندن (Imperial College London) است. اين مركز اخلاق پزشكي اواسط دهه 80 توسط پروفسور رنان گيلون (Renan Gillon) تأسيس شد و جزو‌ اولين مراكز مهم اخلاق پزشكي در اروپا است .

خانم دكتر ژنورا ريچاردسون نيز استاد دانشكده حقوق كالج كينگ لندن (Kings College London) است . خانم ريچاردسون قبلاً استاد دانشگاه كويين مري (Queen Mary) و مدير گروه حقوق دانشگاه لندن بوده و از سال 2005 مشغول تدريس حقوق و اخلاق پزشكي دركالج كينگ لندن است .