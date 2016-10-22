به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا شامگاه جمعه در جلسه بررسی موانع و مشکلات حوزه راه و شهرسازی و بهداشت و درمان نهاوند با حضور معاونان وزرای راه و شهرسازی و بهداشت و درمان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، گفت: خوشبختانه به برکت وجود امامجمعه نهاوند و رهنمودهای ایشان مبنای کار مسئولان در این شهرستان بر وفاق و همدلی است.
وی با اشاره به دستاوردهای دیدار چندی پیش خود با وزیر بهداشت و درمان، گفت: نهاوند صاحب دستگاه «ام. آر. آی» میشود و اعتبارات و تجهیزات خوبی معادل ۱۲ میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان شهرستان جذبشده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتظار میرود در حوزه راههای مواصلاتی شهرستان کارها با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری شود.
امید به تکمیل و تجهیز بیمارستان ۱۷۴ تختخوابی نهاوند تا پایان سال
بهرام نیا افزود: حضور مسئولان ردهبالای کشوری در شهرستان مغتنم است و انصافاً با پیگیریهای بهعملآمده از سوی معاون راه و شهرسازی، مجموعه بهداشت و درمان استان و شهرستان و پیمانکار پروژه بیمارستان ۱۷۴ تختخوابی نهاوند، نسبت به بازدید قبلی تغییرات محسوس و قابل قبولی درروند تکمیل پروژه مشاهده میشود که امیدوارم با برنامهریزیهای صورت پذیرفته شاهد اتمام، تحویل و تجهیز این پروژه تا پایان سال جاری باشیم.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی از حضور پررنگ رسانههای شهرستان تقدیر و نقش آنها را در انتشار اخبار مثبت و امیدوارکننده درباره مسائل شهرستان مؤثر و قابلتوجه دانست و گفت: همه این عزیزان نیز با استفاده از قلم خود بهنوعی به دنبال ارتقای جایگاه فعلی نهاوند هستند.
وی در خصوص پیگیریهای انجامشده در حوزه بهداشت و درمان شهرستان افزود: بهدوراز هر نگاه سیاسی و با دیده انصاف باید از تلاشها و مساعدتهای وزیر محترم بهداشت قدردانی کرد، ایشان یک مدیر و یک وزیر جهادی است.
بهرام نیا ادامه داد: ویر بهداشت در پاسخ به درخواست و مطالبات بهحق مردم نهاوند بااعتبار ۱۲ میلیارد تومانی در حوزه بهداشت موافقت کردند و برای تحویل تجهیزاتی نظیر «ام آر آی» و سایر تجهیزات ضروری و موردنیاز بیمارستان دستور دادند.
وی ادامه داد: بر همین اساس امروز و در این جلسه نیز از قائممقام وزارت بهداشت درخواست و انتظار داریم که با مساعدت و همراهی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل و تجهیز این پروژه اقدام کنند.
بیکاری اصلیترین دغدغه نهاوند است
وی در ادامه با اشاره به معضل بیکاری و اشتغال که اصلیترین دغدغه مردم نهاوند است از مسئولان خواست که بر اساس موافقت قبلی وزیر بهداشت و درمان، همه پرسنل بیمارستان جدید از نیروهای بومی جذب و بهکارگیری شوند.
نماینده مردم نهاوند در ادامه نبود پزشک سونوگراف زن و همچنین پزشک مغز و اعصاب و برخی تخصصهای دیگر را از مشکلات حوزه بهداشت و درمان نهاوند دانست و اظهار امیدواری کرد: با پیگیریهایی که در وزارت بهداشت انجام شده و قول مساعد مسئولان این وزارتخانه، مسئولان استانی نیز در این زمینه توجه ویژهای به شهرستان نهاوند داشته باشند.
وی در ادامه با توجه به محرومیت و وجود خلأهای بسیار در حوزه بهداشت و درمان نهاوند افزود: با توجه به اینکه بیمارستان فعلی نهاوند خیر ساز بوده و تابهحال نهاوند از امکانات دولتی در این بخش محروم بوده، تأسیس و شروع به کار این بیمارستان مایه امید مردم این شهرستان خواهد بود و جا دارد از زحمات دولت قبل و دولت فعلی که همه جزئی از ارکان نظام هستند و در به ثمر رساندن این پروژه نقش داشتهاند تقدیر و تشکر کنیم.
محرومترین شهرستان استان همدان ازلحاظ راه نهاوند است
بهرام نیا با اشاره به وضعیت نامطلوب جادهای و راههای مواصلاتی شهرستان، اظهار کرد: در مقیاس استانی شاید محرومترین شهرستان در بحث جادهای نهاوند باشد که علیرغم تلاشهای صورت گرفته در این خصوص، این تلاشها قانعکننده نبوده است لذا انتظار داریم با همراهی و دستور مساعد معاون وزیر راه، تلاش مسئولان استانی در این زمینه مضاعف شود.
وی با اشاره به نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تسریع رسیدگی و ساماندهی ۱۲ کیلومتر راه در مسیر شهر فیروزان، گفت: هرچند هفته یکبار شاهد تلفات جادهای در این مسیر هستیم که عدم تکمیل آن و مشابه آن در محور نهاوند به آورزمان، زیبنده دولت و نظام نیست.
پروژه نهاوند- فیروزان و نهاوند- آورزمان تکمیل شود
نماینده مردم نهاوند بابیان اینکه بالاترین و مهمترین سرمایه هر نظامی نیروی انسانی آن جامعه است، گفت: نمیتوانیم از کنار این تلفات بیتفاوت بگذریم و بر همین اساس انتظار داریم که این پروژهها هم با جدیت بیشتری پیگیری و به اتمام برسد.
وی با اشاره به جلسات مجمع نمایندگان استان و ارائه مباحث و بررسیها در خصوص عقبماندگی نهاوند از کاروان توسعه گفت: این مهم به تائید سایر نمایندگان استان نیز رسیده است، اگر هرگونه کمکی نسبت به این شهرستان معطوف شود مورد استقبال سایر مسئولان استان نیز واقع خواهد شد.
نظر شما