  1. استانها
  2. همدان
۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۱۸

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی:

نهاوندمحروم‌ترین شهرستان همدان دربخش راه/جاده‌هایی که قتلگاه شدند

نهاوندمحروم‌ترین شهرستان همدان دربخش راه/جاده‌هایی که قتلگاه شدند

نهاوند- نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: در مقیاس استانی شاید محروم‌ترین شهرستان در بحث جاده‌ای نهاوند باشد که علیرغم تلاش‌های صورت گرفته، نتایج قانع‌کننده نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا شامگاه جمعه در جلسه بررسی موانع و مشکلات حوزه راه و شهرسازی و بهداشت و درمان نهاوند با حضور معاونان وزرای راه و شهرسازی و بهداشت و درمان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، گفت: خوشبختانه به برکت وجود امام‌جمعه نهاوند و رهنمودهای ایشان مبنای کار مسئولان در این  شهرستان بر وفاق و همدلی است.

وی با اشاره به دستاوردهای دیدار چندی پیش خود با وزیر بهداشت و درمان، گفت: نهاوند صاحب دستگاه «ام. آر. آی» می‌شود و اعتبارات و تجهیزات خوبی معادل ۱۲ میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان شهرستان جذب‌شده است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتظار می‌رود در حوزه راه‌های مواصلاتی شهرستان کارها با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری شود.

امید به تکمیل و تجهیز بیمارستان ۱۷۴ تختخوابی نهاوند تا پایان سال

بهرام نیا افزود: حضور مسئولان رده‌بالای کشوری در شهرستان مغتنم است و انصافاً با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده از سوی معاون راه و شهرسازی، مجموعه بهداشت و درمان استان و شهرستان و پیمانکار پروژه بیمارستان ۱۷۴ تختخوابی نهاوند، نسبت به بازدید قبلی تغییرات محسوس و قابل قبولی درروند تکمیل پروژه مشاهده می‌شود که امیدوارم با برنامه‌ریزی‌های صورت پذیرفته شاهد اتمام، تحویل و تجهیز این پروژه  تا پایان سال جاری باشیم.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی از حضور پررنگ رسانه‌های شهرستان تقدیر و نقش آنها را در انتشار اخبار مثبت و امیدوارکننده درباره مسائل شهرستان  مؤثر و قابل‌توجه دانست و گفت: همه این عزیزان نیز با استفاده از قلم خود به‌نوعی به دنبال ارتقای جایگاه فعلی نهاوند هستند.

وی  در خصوص پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه بهداشت و درمان شهرستان افزود: به‌دوراز هر نگاه سیاسی و با دیده انصاف باید از تلاش‌ها و مساعدت‌های وزیر محترم بهداشت قدردانی کرد، ایشان یک مدیر و یک وزیر جهادی است.

بهرام نیا ادامه داد: ویر بهداشت در پاسخ به درخواست و مطالبات به‌حق مردم نهاوند بااعتبار ۱۲ میلیارد تومانی در حوزه بهداشت موافقت کردند و برای تحویل تجهیزاتی نظیر «ام آر آی»  و سایر تجهیزات ضروری و موردنیاز بیمارستان دستور دادند.

وی ادامه داد: بر همین اساس امروز و در این جلسه نیز از قائم‌مقام وزارت بهداشت درخواست و انتظار داریم که با مساعدت و همراهی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل و تجهیز این پروژه اقدام کنند.

بیکاری اصلی‌ترین دغدغه نهاوند است

وی در ادامه با اشاره به معضل بیکاری و اشتغال که اصلی‌ترین  دغدغه مردم نهاوند است از مسئولان خواست که بر اساس موافقت قبلی وزیر بهداشت و درمان، همه پرسنل بیمارستان جدید از نیروهای بومی جذب و به‌کارگیری شوند.

نماینده مردم نهاوند در ادامه نبود پزشک سونوگراف زن و همچنین پزشک مغز و اعصاب و برخی تخصص‌های دیگر را از مشکلات حوزه بهداشت و درمان نهاوند دانست و اظهار امیدواری کرد: با پیگیری‌هایی که در وزارت بهداشت انجام شده و قول مساعد مسئولان این وزارتخانه، مسئولان استانی نیز در این زمینه توجه ویژه‌ای به شهرستان نهاوند داشته باشند.

وی در ادامه با توجه به محرومیت و وجود خلأهای بسیار در حوزه بهداشت و درمان نهاوند افزود: با توجه به اینکه بیمارستان فعلی نهاوند خیر ساز بوده و تابه‌حال نهاوند از امکانات دولتی در این بخش محروم بوده، تأسیس و شروع به کار این بیمارستان مایه امید مردم این شهرستان خواهد بود و جا دارد از زحمات دولت قبل و دولت فعلی که همه جزئی از ارکان نظام هستند و در به ثمر رساندن این پروژه نقش داشته‌اند تقدیر و تشکر کنیم.

محروم‌ترین شهرستان استان همدان ازلحاظ راه نهاوند است

بهرام نیا با اشاره به وضعیت نامطلوب جاده‌ای و راه‌های مواصلاتی شهرستان، اظهار کرد: در مقیاس استانی شاید محروم‌ترین شهرستان در بحث جاده‌ای نهاوند باشد که علیرغم تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص، این تلاش‌ها قانع‌کننده نبوده است لذا انتظار داریم با همراهی و دستور مساعد معاون وزیر راه، تلاش مسئولان استانی در این زمینه مضاعف شود.

وی با اشاره به نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تسریع رسیدگی و ساماندهی ۱۲ کیلومتر راه در مسیر شهر فیروزان، گفت: هرچند هفته یک‌بار شاهد تلفات جاده‌ای در این مسیر هستیم که عدم تکمیل آن و مشابه آن در محور نهاوند به آورزمان، زیبنده  دولت و نظام نیست.

پروژه نهاوند- فیروزان و نهاوند- آورزمان تکمیل شود

نماینده مردم نهاوند بابیان اینکه بالاترین و مهم‌ترین سرمایه هر نظامی نیروی انسانی آن جامعه است، گفت: نمی‌توانیم از کنار این تلفات بی‌تفاوت بگذریم و بر همین اساس انتظار داریم که این پروژه‌ها هم با جدیت بیشتری پیگیری و به اتمام برسد.

وی با اشاره به جلسات مجمع نمایندگان استان و ارائه مباحث و بررسی‌ها در خصوص عقب‌ماندگی نهاوند از کاروان توسعه گفت: این مهم به تائید سایر نمایندگان استان نیز رسیده است، اگر هرگونه کمکی نسبت به این شهرستان معطوف شود مورد استقبال سایر مسئولان استان نیز واقع خواهد شد.

کد مطلب 3801999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها