ديدار سران فرانسه و عربستان

به گزارش خبرگزاري رسمي عربستان دو طرف همچنين قطعنامه 1483 شوراي امنيت را گامي براي بازسازي عراق در چارچوب مقررات بين المللي توصيف كردند.

وليعهد عربستان به دعوت شيراك رئيس جمهور فرانسه به اين اجلاس آمده و جزو ميهمانان رسمي است.

در اجلاس هشت كشور بزرگ صنعتي جهان موسوم به " گروه 8 " كه ديروز يكشنبه تحت تدابير شديد امنيتي در شهر اويان فرانسه آغاز به كار كرد علاوه بر سران كشورهاي صنعتي جهان ، سران كشورهاي در حال توسعه و آفريقايي نيز حضور دارند .

قرار است در اين اجلاس درباره مساله عراق ، مساله ايدز، بدهي كشورهاي فقير، اقتصاد جهاني ودسترسي به آب آشاميدني كه مورد اعتراض مخالفان جهاني سازي قرار دارد، بحث و تبادل نظر شود.

اجلاس مذكور فردا سه شنبه به كار خود پايان مي دهد.