به گزارش خبرنگار مهر، هوش مصنوعی و علم پزشکی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر برقرار کرده اند تا بتوانند در درمان بیماری ها و همینطور انواع معماهای درمانی سودمند باشند. شرکت IBM موفق به ساخت پلتفورم هوش مصنوعی با نام Watson شده که می تواند به تشخیص بیماری های نادر بپردازد. این پلتفورم در مرکز بیماری های ناشناخته دانشگاه آلمانی ماربورگ فعالیت خود را آغاز کرده تا راهگشای محققان این حوزه باشد. این پلتفورم کار خود را با بررسی شش پرونده مشکل و پیچیده پزشکی آغاز کرده اما هنوز خبری در رابطه با تشخیص صحیح بیماری ها گزارش نشده است.

استفاده از هوش مصنوعی در درمان بیماری ها در حالی است که چندی پیش نیز گوگل از پروژه جدید خود با نام Deep Mind رونمایی کرده بود که می تواند در درمان های پزشکی سودمند باشد. در فعالیت های بخش جدید گوگل، پروژه ای راه اندازی شده که درمان سرطان سر و گردن را با کمک هوش مصنوعی تسریع می بخشد.