فرار دورتموند از باخت مقابل اینگول اشتات/ کلن به هرتابرلین باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند روز شنبه در ادامه هفته هشتم رقابتهای بوندس لیگا در زمین اینگول اشتات به میدان رفت و مقابل این تیم به تساوی ۳ بر ۳ دست یافت.

در این بازی آلموگ کوهن (۶) و داریو لژکانو (۲۴ و ۶۰) برای اینگول اشتات گلزنی کردند و گل های تیم دورتموند را نیز پیر امریک اوبامیانگ (۵۹)، آدریان راموس (۶۹) و کریستین پولیسیچ (۹۱) به ثمر رساندند.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به این شرح است:

* فرایبورگ ۲ - آگزبورگ صفر

* دارمشتات ۳ - وولفسبورگ یک

* اینگول اشتات ۳ - دورتموند ۳

* هرتابرلین ۲ - کلن یک

* بایرلورکوزن صفر - هوفن هایم ۳