فرار دورتموند از باخت مقابل اینگول اشتات/ کلن به هرتابرلین باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند روز شنبه در ادامه هفته هشتم رقابتهای بوندس لیگا در زمین اینگول اشتات به میدان رفت و مقابل این تیم به تساوی ۳ بر ۳ دست یافت.
در این بازی آلموگ کوهن (۶) و داریو لژکانو (۲۴ و ۶۰) برای اینگول اشتات گلزنی کردند و گل های تیم دورتموند را نیز پیر امریک اوبامیانگ (۵۹)، آدریان راموس (۶۹) و کریستین پولیسیچ (۹۱) به ثمر رساندند.
نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به این شرح است:
* فرایبورگ ۲ - آگزبورگ صفر
* دارمشتات ۳ - وولفسبورگ یک
* اینگول اشتات ۳ - دورتموند ۳
* هرتابرلین ۲ - کلن یک
* بایرلورکوزن صفر - هوفن هایم ۳
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