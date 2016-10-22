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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۵۵

هفته هشتم بوندس لیگا؛

فرار دورتموند از باخت مقابل اینگول اشتات/ کلن به هرتابرلین باخت

فرار دورتموند از باخت مقابل اینگول اشتات/ کلن به هرتابرلین باخت

تیم فوتبال دورتموند در هفته هشتم رقابتهای بوندس لیگای آلمان مقابل اینگول اشتات از شکست گریخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند روز شنبه در ادامه هفته هشتم رقابتهای بوندس لیگا در زمین اینگول اشتات به میدان رفت و مقابل این تیم به تساوی ۳ بر ۳ دست یافت.

در این بازی آلموگ کوهن (۶) و داریو لژکانو (۲۴ و ۶۰) برای اینگول اشتات گلزنی کردند و گل های تیم دورتموند را نیز پیر امریک اوبامیانگ (۵۹)، آدریان راموس (۶۹) و کریستین پولیسیچ (۹۱) به ثمر رساندند.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به این شرح است:

* فرایبورگ ۲ - آگزبورگ صفر
* دارمشتات ۳ - وولفسبورگ یک
* اینگول اشتات ۳ - دورتموند ۳
* هرتابرلین ۲ - کلن یک
* بایرلورکوزن صفر - هوفن هایم ۳

کد مطلب 3802079

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