به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات «رسانه مهر» وابسته خبرگزاری مهر، در نخستین حضور خود در نمایشگاه کتاب فرانکفورت کتاب «حرفهای» نوشته مرتضی قاضی را که تاکنون در ایران سه نوبت تجدید چاپ شده عرضه کرد.
این کتاب با بروشور اختصاصی تهیه شده برای آن در غرفه ایران در نمایشگاه فرانکفورت به مخاطبان غرفه اهدا شد.
همچنین با همکاری آژانس ادبی پل، این کتاب در نمایشگاه کتاب فرانکفورت امسال توانست موافقت دو ناشر برای ترجمه و انتشار به زبانهای عربی و آلمانی را به دست بیاورد که این مذاکره در حال نهایی شدن است.
حرفهای کتابی است که خاطرات مرحوم جواد شریفی راد از خنثیسازی بمبهای عمل نکرده ارتش عراق در بمبارانهای شهر تهران روایت میکند. مرحوم شریفیراد در مقام یکی از سرتیمهای خنثیسازی در آن ایام روایتهای بکر و دست اولی از مواجهه خود نیز مردم تهران با این بمبهای عمل نکرده در این کتاب ارائه کرده است.
این کتاب برای نخستین نوبت در سال ۱۳۹۴ منتشر و رونمایی شد.
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