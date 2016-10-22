به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی شامگاه جمعه در مراسم افتتاح مسجد و حسینه امام سجاد(ع) شهرک شهید همت شاهرود با بیان اینکه ساختن مسجد کار عبادی و فرهنگی است و عمران مساجد همه زمینه های فرهنگی و اجتماعی جامعه را در بردارد، ابراز داشت: مسجد سنگ بنایی است که در آن امور فرهنگی باید به درستی تببین و تعریف شود و صرف داشتن یک بنای زیبا نمی تواند انسان را به رشد و شکوفایی سوق دهد لذا اگر مسجدی دارای ساختمانی زیبا ولی از مباحث اخلاقی به دور باشد نمی توان از آن اشاعه ارزش‌های اسلامی را انتظار داشت.

وی با بیان اینکه توسعه همه جانبه مسجد برای کسانی است که اهل ایمان و عمل صالح باشند، افزود: مساجد آل سعود در عربستان اغلب دارای ساختمان هایی با بنای شکیل و زیبا است که درآن مصالح کینه و عداوات به کار رفته و تا زمانی که از عمران ارزشی و اخلاقی بی بهره باشند نمی توانند در مسیر الهی گام بردارند.

امام سجاد (ع) معمار دین و معنویت بودند

امام جمعه شاهرود به نقش امام سجاد(ع) در اشاعه دین و معنویات به مثابه یک معمار ماهر اشاره کرد و اظهار داشت: بعد از جریان سقیفه امت اسلام با سه سقوط مواجه شد و در شرایطی که جامعه علمی به سوی انحطاط پیش می رفت و تفسیر و نقل حدیث ممنوع شد با نوعی عقب ماندگی علمی روبررو بودیم که در برخی شهرها فقط اسم شیعه را یدک می کشیدند و از دانستن اصول اعتقادی بی بهره بودند.

امینی تصریح کرد: سقوط اخلاقی بعد از رحلت پیامبر(ص) باعث شد تا فضایل اخلاقی که ایشان در طی ۲۳ سال زحمت فراهم کرده بود در این شرایط به سوی سقوط نزول کند و در روزگاری که مردم با یک خرما ۲۴ ساعت تحمل کرده و در راه دین مقاومت می کردند به دنبال ثروت اندوزی بودند حزب بازی و تبعیض گرایی ها مردم را به حالت انزجار رسانده بود، در واقع با سقوط معنویت مواجه بودیم که جامعه اسلامی را دربر گرفته بود و معنویتی که پیامبر اعظم (ص) ایجاد کرده بود بر اثر جریاناتی از بین رفت.

وی افزود: حادثه کربلا و جریان شهادت مظلومانه امام حسین(ع) جلوی این سه سقوط علمی، اخلاقی و معنوی را گرفت و منحنی را به سوی صعود سوق داد.

ترویج دین پس از عاشورا از تلاش های اهل بیت(ع) بود

امام جمعه شاهرود همچنین ابراز داشت: زمینه انقلاب فرهنگی امام باقر(ع) را امام سجاد(ع) در دوران سخت خفقان بعد از حادثه عاشورا پی ریزی کرد و به لحاظ معنوی در حدی که اماکن داشت آن را در جامعه گسترش داد، زمینه تربیت شاگردانی که در زمان امام باقر(ع) مشاهده می کنیم توسط امام سجاد(ع) بنیان گذاری شد غلامان و کنیزان را خریداری و به آنها علم می آموختند با اخلاق و معنویت روح آنها را تعالی می بخشید و هرکجا که می رفتند علم را ترویج می دادند و این کار باعث جهش علمی و اخلاقی و رشد و شکوفایی در جامعه شد.

امینی در ادامه تصریح کرد: هنر امام سجاد(ع) آن بود این منحنی سقوط را به صعود سوق دهد و با تربیت افراد کارآمد موج معنوی در جامعه گسترش داد و رفتار عملی آن حضرت انحطاط اخلاقی جامعه را به جایی رساند که اولیه ترین مسائل انسانی و اخلاقی بعد از حادثه کربلا از ناحیه مسلمانان روایات شد با تعلیم تربیت شکوفا شد.

وی افزود: عبادت سه دسته است یک عده خداوند را از روی ترس عبادت می کنند که مثل خدمت گذاری غلامان و کنیزان است که از ترس ارباب خود را اطاعات می کنند، یک عده خدا را به شوق بهشت عبادت می کنند و عبادت اینها مانند تجارت است چون به دنبال منافع هستند، یک عده خدا را از روی شوق بندگی عبادت می کنند این بندگی آزادگان است نه گیر بهشت هستند و نه دوزخ و می گویند خدایا تو را عبادت می کنم نه از روی ترس و نه برای بهشت و دوزخ برای اینکه تو خدایی و من بنده ام، خداوند را عبادت می کنند.

برنامه های های فرهنگی را به محلات گسترش دهیم

رئیس شورای فرهنگ عمومی شاهرود با بیان هدف از تشکیل این جلسه آن است که در کنار حسینه و مسجد برنامه های های فرهنگی را به محلات گسترش دهیم، اظهار داشت: معتقدیم اگر محلات و روستاها را به حال خود رها کنیم و آنچه لازم مردم است موجود نباشد ناهنجاری های حاصل به مرکز شهرسوق پیدا خواهد کرد لذا برای جلوگیری از این امر باید نماز جمعه را به محلات و شهرک ها انتقال دهیم و معتقدیم برنامه های نرم افزاری دینی باید گسترش پیدا کند و زیر ساخت ها در مساجد فراهم شود.

امینی با اشاره به فرموده یادآور فرمایش امام راحل(ره) که فرمودند «مسجد سنگر است»، تصریح کرد: ما موظف هستیم نسبت به اماکنی که موج عبادی و معنوی را گسترش می دهد کمک کنیم و این نگاه نباید باشد که بدترین مکان در اختیار مساجد قرار گیرد بلکه باید نگاه به مساجد نگاه فرهنگی باشد.

وی با تاکید بر اینکه مسجد را باید مردم اداره کنند و دولت وظیفه دارد در فراهم کردن زیر ساخت ها کمک کند، افزود: همانطور حساسیت داریم که دانشگاه و مدرسه و انواع مراکز خدماتی و بهداشتی در موقعیت مکانی خوبی قرار داشته باشند، این نگاه باید در مساجد هم باشد مسجد باید محور باشد هنر اسلام و رسول اکرم(ص) پایه گذاری مکانی بود که مردم در ارتباط تنگاتنگ با این مکان بتوانند در ساختن جامعه ای سالم سهیم شوند.

مناسک دینی با زندگی ما عجین است

امام جمعه شاهرود همچنین گفت: پیامبر اکرم (ص) این سنت را در میان ما به یادگار گذاشت که صبح، ظهر و شب و مراسم تربیتی و مشاوره ای، مذاکرات و ... با زندگی شخصی و اجتماعی سیاسی ما عجین است هر محله ای که در آن مسجد باشد عمران فرهنگی، تربیتی، اخلاقی، اجتماعی در آن فزونی می یابد امام جماعت و نماز جماعت اگر باشد مشکلات به حداقل خواهد رسید

امینی توضیح داد: همان طور که در برخی از ایام مانند ماه رمضان و ماه محرم جرایم کمتر می شود، این اماکن در محلات اگر فعال و سرزنده باشد بسیاری از هزینه های اضافی که بخواهد دولت و مردم بپردازند، کم خواهد شد و این نقش مساجد را باید جدی تلقی کرد امام راحل فرمودند «محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است» لذا امروز ما غنای فرهنگی داریم و عوام شیعه از علمای اهل سنت در مبانی اعتقادی و دینی جلوتر هستند که این مهم به برکت این محافل و مجالس و کارکرد مساجد است.

وی با تاکید بر اینکه مرکز موج سازی فرهنگی و عبادی باید تشکیل شود، افزود: اگر کسی یک خشتی به اندازه لانه کبوتر مسجد بسازد این سپرده گذاری طولانی مدت معنوی است تا این مسجد، مسجد است شمارشگر ثواب برای حتی زمانی در قید حیات نباشیم به شمارش خواهد پرداخت.