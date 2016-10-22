اکثر ادارات شهرستان ملارد فاقد تجهیزات خودرویی مناسب هستند

بهمن خطیبی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم تأمین و تقویت امکانات لازم برای ادارات و ارگان های فعال در شهرستان ملارد اظهار داشت:ارائه خدمات مناسب، مستلزم تأمین پیش نیازهای لازم است و بدون تردید در خلأ ادوات، تجهیزات و الزامات مقتضی، ارتقای کیفی و کمی خدمت رسانی تحت الشعاع قرار می گیرد.

فرماندار ملارد عنوان کرد:یکی از چالش ها و مشکلات موجود در این شهرستان به کاستی ها و محدودیت هایی معطوف می شود که در بخش تجهیزات و امکانات خودرویی قابلیت طرح و بررسی دارد.

وی افزود:البته نباید از نظر دور داشت که تمامی ادارات موظف و مکلف هستند که از حداقل امکانات، حداکثر بهره وری لازم را ایجاد کنند و این اصل را به عنوان وظیفه و تکلیفی جدی به ارگان های فعال شهرستانی اعلام کرده ایم.

خطیبی عنوان کرد: با برنامه ریزی دقیق و اتخاذ تدابیر هوشمندانه نیز می توان علیرغم وجود کاستی ها به توفیقات شایسته ای دست یافت اما این اصل و قاعده، نافی کمبودهای موجود در ادارات این شهرستان نیست.

فرماندار ملارد گفت:محدودیت های اعتباراتی در عرصه عمرانی یکی دیگر از چالش ها و نارسایی های این شهرستان به شمار می رود که امیدواریم با حصول گشایش های سازنده، ضریب توفیقات و موفقیت ها افزایش یابد.

وی یادآور شد:سعی می شود با تخاذ تمهیدات لازم، برخی از محدودیت های موجود با تلاش و همت مضاعف مدیریت شود که خوشبختانه با وجود برخی کاستی ها به نتایج دلخواه و موثری در شهرستان ملارد دست یافته ایم.