اصلاح هندسی معابر با هدف رفع انسدادهای ترافیکی عملیاتی می شود

خدابخش محمد زاده پودینه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش موثر و برجسته توسعه حمل و نقل و رفع گره های ترافیکی در حفظ آرامش شهروندان و جلوگیری از هدر رفت زمان، سوخت و انرژی اظهار داشت:در شورای اسلامی دوره چهارم شهر قدس، تلاش ما و دیگر اعضای این مجموعه به این امر استوار بوده که در حد توان و امکانات موجود، زمینه مناسبی را برای رفع مشکلات ترافیکی این منطقه فراهم کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر قدس با تأکید بر این نکته که بسیاری از مشکلات ترافیکی منطقه ریشه در گذشته دارد، عنوان کرد:بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی و دشواری هایی که در عرصه تردد و عبور و مرور خودروها شاهد آن هستیم، ریشه در معضلات و نارسایی های گذشته دارد که بنا به دلایل گوناگون همچون رشد فزاینده جمعیت، معماری شهری، مهاجر پذیری و همجواری شهر قدس با پایتخت و نزدیکی با برخی از شاهراه های ارتباطی قابل ارزیابی و بررسی است.

وی با اشاره به این نکته که توسعه راه ها و محورهای مواصلاتی در شهرقدس با جدیت دنبال خواهد شد، افزود:یکی از راهکار ها و تدابیر اتخاذ شده برای رفع انسدادهای ترافیکی در شهر قدس معطوف به توسعه راه ها و محورهای مواصلاتی می شود که با عنایت به امکانات و بضاعت موجود مدیریت شهری، در این حوزه اقدامات موثری عملیاتی شده است.

پودینه عنوان کرد:نقش سازنده کمیسیون زیربنایی و شهرداری در اجرای چنین طرح هایی همچون بهره برداری از سه بلوار در شهر قدس مشهود است.

عضو شورای اسلامی شهر قدس گفت:آنچه که به عنوان یکی دیگر از تمهیدات پیش بینی شده در خصوص تسهیل روند تردد خودروها قابل طرح است به اصلاح هندسی معابر معطوف می شود که با اجرای اصولی آن می توان به توفیقات شایسته ای در این عرصه نائل شد.

.وی افزود:در طول سه سال گذشته در قالب این طرح(اصلاح هندسی معابر) اقداماتی اجرایی و عملیاتی شده که تا پایان فعالیت شورای شهر چهارم قدس، این روند و رویکرد استمرار خواهد داشت.

بهره برداری از ورودی کمربندی شهر قدس به چیتگر در دستور کار است

عضو شورای اسلامی شهر قدس، بهره برداری از کمربندی شهرقدس به چیتگر را از جمله پروژه های مهم دانست و عنوان کرد:راه اندازی و بهره برداری از کمربندی شهر قدس به چیتگر و ورودی بلوار تولید گران از دیگر طرح ها و پروژه های تعریف شده ای محسوب می شود که با قرار گرفتن آن در مداربهره برداری، روند تردد در محدوده اشاره شده با سهولت هر چه بیشتری محقق خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص میزان اعتبارات پیش بینی شده برای عملیاتی شدن پروژه گفت:روند اجرایی این طرح در سال آینده کلید می خورد و برآورد اعتباری و نحوه تخصیص و تزریق آن در آینده مشخص خواهد شد.

پودینه یادآور شد:بدون تردید تسهیل تردد در شهر قدس مستلزم همیاری و همگرایی بین دستگاهی و همچنین توجه به قوانین و قواعد راهنمایی و رانندگی خواهد بود که با تحقق شایسته این دو مولفه و تأمین اعتبارات لازم، حصول نتایج موثر و کارآمدتر، قطعی می شود.