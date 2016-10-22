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۱ آبان ۱۳۹۵، ۷:۳۶

عملیات مشترک عراق خبر داد؛

هلاکت بیش از ۴۰۰ عنصر داعش از آغاز عملیات آزادسازی «موصل»

هلاکت بیش از ۴۰۰ عنصر داعش از آغاز عملیات آزادسازی «موصل»

«یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که نیروهای این کشور از آغاز عملیات آزادسازی موصل تاکنون بیش از ۴۰۰ عنصر تکفیری داعش را به هلاکت رسانده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق در سخنانی به برخی جزئیات در خصوص عملیات آزادسازی شهر موصل اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: از آغاز عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل تاکنون بیش از ۴۰۰ عنصر تکفیری به هلاکت رسیده اند.

وی همچنین از ادامه پیشروی های نیروهای عراقی در شهر موصل خبر داد و تصریح کرد: این پیشروی ها از چند محور ادامه دارند.

گفتنی است، عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل از روز دوشنبه هفته گذشته با دستور العبادی آغاز شد. نیروهای مشترک عراقی تاکنون پیشروی های چشمگیری را در نبرد با داعش در موصل محقق کرده اند.

کد مطلب 3802098

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