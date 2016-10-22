حل ترافیک شهر مهران با ساخت ترمینال«برکت»/ پروژه به اربعین می رسد

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: کمتر از یک ماه دیگر به اربعین حسینی سال ۹۵ باقی مانده است، بازهم مرز مهران به عنوان مهمترین کانون تردد زائران مملو از خودرو و جمعیت می شود ولی در این بین مشکلات سال های گذشته نیازمند توجه است.
البته بخشی از مشکلات حل شده ولی تعدادی از مشکلات نیز در حال رفع است، یکی از مهمترین معضلات سال گذشته مهران ترافیک داخل شهر به دلیل ازدحام اتوبوس های برون شهری برای رساندن زائران بود که حل این مشکل در دستور کار مسئولان قرار گرفت.
ساخت یک ترمینال مخصوص اتوبوس های برون شهری(برکت) طی چند ماه گذشته آغاز شده و طبق گفته مسئولان تا اربعین امسال آماده استفاده می شود.
ترمینال برکت در زمینی با وسعت ۲۵ هکتار و با احداث ۱۳۰ چشمه سرویس بهداشتی
مراد ناصری فرماندار مهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تردد اتوبوس ها از سه کیلومتری شهر مهران جدا می شود و بخشی از مسیر جاده کمربندی جنوبی و بخشی دیگر از جاده اختصاصی به ترمینال برکت صورت می گیرد.
وی ادامه داد: ترمینال برکت در زمینی با وسعت ۲۵ هکتار و با احداث ۱۳۰ چشمه سرویس بهداشتی و دوش حمام، و همین طور با ساخت سه سوله با زیربنای دو هزار متر مربع بزرگترین ترمینال کشور در مهران در حال احداث است.
بهرهبرداری از ترمینال برکت مشکلات ترافیکی مهران در ایام اربعین را به حداقل خواهد رسید، این ترمینال تا اربعین به بهره برداری می رسدفرماندار مهران با تاکید بر اینکه بهرهبرداری از ترمینال برکت مشکلات ترافیکی مهران در ایام اربعین به حداقل خواهد رسید، گفت: این ترمینال تا اربعین به بهره برداری می رسد.
وی تصریح کرد: ساز و کاری تعریف کردهایم که همه اتوبوسهای برون شهری که از استانهای سراسر کشور به سمت پایانه مرزی در ایام اربعین در حرکت هستند در آن ایام هیچ اتوبوسی نه وارد شهر مهران شود و نه از پل زائر و نه از بزرگراه تردد کند.
زائران اربعین امسال با سهولت بیشتری از مرز مهران تردد میکنند
محمدرضا مروارید استاندار ایلام نیز در حاشیه بازدید از پایانه مرزی مهران اظهار کرد: میزان اعتبار مورد نیاز برای فراهم کردن زیرساختهای محور ایلام - مهران ۱۸۰ میلیارد تومان است.
وی بابیان اینکه این اعتبار برای زیرساختهایی همچون راه و پارکینگ مورد نیاز است، گفت: در زمینه ترافیک پلیس راهور اقداماتی در رابطه با هدایت اتوبوسها و سواریها بهمنظور تسهیل در تردد زائران در دست اقدام دارد که تا قبل از اربعین به اتمام خواهد رسید.
استاندار ایلام تصریح کرد: پارکینگ لازم برای اتوبوسها و سواریها، سرویسهای بهداشتی و سالنهایی که برای اسکان موقت زائران در نظر گرفتهشده و مراکز اقامتی هم مهیاتر از سال گذشته هستند و تلاش ما این است که تمام امکانات و زیرساختهای لازم برای تردد زوار ۲۰ روز قبل از اربعین آماده شود.
احداث کنارگذر جنوب شرقی شهر مهران
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام هم در این زمینه گفت: برای رفع گره ترافیکی شهر مهران اقداماتی به انجام رسیده است که از جمله احداث کنارگذر جنوب شرقی شهر مهران است و اخیراً کار آسفالت آن نیز به پایان رسید.
به لطف نزدیکی و امنیت مرز مهران در مسیر عتبات عالیات این محور مورد توجه بوده و در آینده نزدیک شاهد تحولات بسیار خوبی در بخش جادهای در استان ایلام خواهیم بودسید کمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به لطف نزدیکی و امنیت مرز مهران در مسیر عتبات عالیات این محور مورد توجه بوده و در آینده نزدیک شاهد تحولات بسیار خوبی در بخش جادهای در استان ایلام خواهیم بود و راه توسعه استان روز به روز هموارتر خواهد شد.
وی عنوان کرد: عملیات چهار خطه ایلام - مهران در برنامههای زمانبندی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در قطعههای مختلف در دست اجرا هستند.
آمادهسازی کمربندی غربی مهران تا اربعین ضروری است
سردار نورعلی یاری فرمانده انتظامی استان ایلام نیز روز گذشته اظهار کرد: بخش عمدهای از رزمایش اربعین بر دوش نیروی انتظامی است و در این راستا قرارگاه اربعین تشکیلشده و در حال برنامهریزی مستمر هستیم.
وی بابیان اینکه تمام ردههای پلیس، محور حمیل تا نقطه صفر مرزی مهران را از زمین و هوا تحت کنترل قرار میگیرند، تصریح کرد: زائران اربعین مانند سال گذشته از امنیت کافی برخوردار خواهند بود.
سردار یاری افزود: ورود تعداد زیادی از اتباع سایر کشورها بهویژه اتباع افغانی، هندی و پاکستانی که بدون روادید در ایام اربعین سال گذشته به مرز مهران مراجعه کرده بودند، مشکلات بسیاری را ایجاد کرد لذا امسال بهطورجدی از ورود و خروج این افراد جلوگیری خواهد شد.
فرمانده انتظامی ایلام یادآور شد: با تمهیدات اندیشیده شده در ورودی استانهای خوزستان، همدان و کرمانشاه از تردد این افراد به استان ایلام جلوگیری میشود.
فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه امنیت ترافیکی مهمترین دغدغه پلیس برای اربعین است ، گفت: کمربندی غربی مهران یکی از پروژه های مهمی است که با راه اندازی و تکمیل آن بسیاری از مشکلات ترافیکی شهر مهران کم می شود.
سردار یاری با تأکید بر آماده سازی این پروژه ، گفت: اربعین یک موضوع ملی است پس نگاه مسئولان در اختصاص بودجه برای تکمیل پروژه های عمرانی در دروازه عتبات عالیات باید نگاه ملی باشد.
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