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۱ آبان ۱۳۹۵، ۸:۲۱

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان قزوین:

۲میلیون و۴۰۰هزار نوبت سر دام در قزوین واکسینه شد

۲میلیون و۴۰۰هزار نوبت سر دام در قزوین واکسینه شد

قزوین- معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان قزوین گفت: طی ۶ ماهه ابتدای سال جاری ۲میلیون ۴۲۲هزارو۵۶۹ نوبت سر دام در قزوین واکسینه شدند.

علیرضا اکبر شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور پیشگیری از بروز بیماریهای واگیر دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام طی ۶ ماهه ابتدای سال جاری ۲میلیون ۴۲۲هزارو۵۶۹ نوبت سر واکسیناسیون در جمعیت دامی استان صورت پذیرفته است.

وی تصریح کرد: ۲۹۷هزار و ۴۶۶ نوبت سر واکسیناسیون مربوط به پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان ودام از جمله هاری، تب مالت و شاربن است و از آنجا که رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای در کنار واکسیناسیون، در حفظ سلامتی دام ها نقش بسزایی ایفا می کند.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان قزوین در پایان یادآور شد: دامداران محترم در زمان خرید و فروش دام  نسبت به اطمینان از سلامت دام ها و اخذ گواهی حمل بهداشتی اقدام کنند.

کد مطلب 3802110

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