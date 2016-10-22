۲میلیون و۴۰۰هزار نوبت سر دام در قزوین واکسینه شد

علیرضا اکبر شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور پیشگیری از بروز بیماریهای واگیر دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام طی ۶ ماهه ابتدای سال جاری ۲میلیون ۴۲۲هزارو۵۶۹ نوبت سر واکسیناسیون در جمعیت دامی استان صورت پذیرفته است.

وی تصریح کرد: ۲۹۷هزار و ۴۶۶ نوبت سر واکسیناسیون مربوط به پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان ودام از جمله هاری، تب مالت و شاربن است و از آنجا که رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای در کنار واکسیناسیون، در حفظ سلامتی دام ها نقش بسزایی ایفا می کند.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان قزوین در پایان یادآور شد: دامداران محترم در زمان خرید و فروش دام نسبت به اطمینان از سلامت دام ها و اخذ گواهی حمل بهداشتی اقدام کنند.