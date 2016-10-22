ثبت ۱۰ هزار و ۲۵۰ فقره ازدواج در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی مهر پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه طی نیمه نخست امسال ۱۰ هزار و ۲۵۰ فقره ازدواج در استان همدان ثبت شده است، گفت: آمار ثبت شده نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲.۳ درصد افزایش داشته است.

وی بابیان اینکه طی همین مدت یک‌هزار و ۹۶۱ مورد طلاق در استان همدان ثبت شد، گفت: سال گذشته آمار ثبت شده طلاق در استان همدان طی نیمه نخست سال یک‌هزار و ۹۹۷ مورد بود که آمار امسال نسبت به سال گذشته ۱.۴ درصد کاهش داشته است.

وی با تأکید بر اینکه در حوزه ازدواج جوانان ۱۸ دستگاه وظیفه دارند، افزود: باید تمام دستگاه‌های فرهنگی در این زمینه همکاری کنند تا شاهد ترویج فرهنگ ازدواج آسان در جامعه باشیم.

معاون فرهنگی و جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان بااشاره به اینکه متأسفانه در ۴ سال اخیر شاهد کاهش ازدواج و افزایش طلاق در استان همدان بوده ایم، گفت: طی ۶ ماه نخست امسال شاهد کاهش طلاق و افزایش ازدواج بوده ایم.

وی یادآور شد: باید از تمام ظرفیت‌ها برای بهبود و ادامه این روند استفاده شود تا همچنان شاهد افزایش آمار ازدواج و کاهش طلاق در استان همدان باشیم.

ربانی‌مهر بااشاره به اینکه حتی وجود یک مورد طلاق در استان و شهری چون همدان با سابقه فرهنگی، تاریخی و مذهبی مناسب نیست، گفت: طلاق آسیب‌های زیادی در جامعه به دنبال دارد.

وی استفاده از ظرفیت مجمع خیرین ازدواج، ظرفیت دستگاه‌های دولتی، سازمان‌های مردم نهاد، مراکز مشاوره، توجه به موضوع آموزش زوجین، ارائه تسهیلات، توجه به سبک زندگی اسلامی و فرهنگ سازی در زمینه امر ازدواج را از جمله اقدامات تاثیر گذار در حوزه ازدواج و طلاق عنوان کرد.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به اینکه در یک سال اخیر برنامه‌های خوبی در حوزه ازدواج صورت گرفته است، بیان کرد: تشکیل مجمع خیرین ازدواج، جشنواره پیوند آسمانی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ساخت مستند، برگزاری نمایشگاه، تقدیر از فعالان عرصه ازدواج و برنامه‌های کارشناسی از جمله برنامه‌های انجام شده است.