در موصل حضور مستقیم نداریم/سیاست قطعی ایران حمایت از عراق و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی جمعه ۳۰ مهرماه و یک روز قبل از افتتاح رسمی نهمین اجلاس شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی در بغداد نشانه اراده جدی برای مبارزه با تروریسم و حمایت از ملت مطلوم منطقه است.

وی گفت: سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران حمایت از دولت های قانونی و ملت مظلوم منطقه و از جمله عراق و سوریه است و این حمایت ها در قالب مستشاری و یا سیاسی به درخواست دولت های این کشورها به انجام رسیده که امید بخش پیروزی های آینده و شکست تروریست ها و حامیان آنان در منطقه خواهد بود.

مشاور اموربین الملل رهبر معظم انقلاب با تاکید دوباره بر اینکه ایران حضور مستقیم نظامی در آزادسازی موصل ندارد افزود: جمهوری اسلامی ایران در طول حدود ۵ سال مبارزه با جریانات افراطی و تکفیری و تروریست های جنایتکار و حامیان آنان در کنار ملت های منطقه ایستاده و همزمانی عملیات نظامی در موصل و حضور اندیشمندان و صاحب نظران جهان اسلام و عضو مجمع جهانی بیداری اسلامی به دعوت جمهوری اسلامی ایران در عراق برای برپایی نهمین اجلاس این مجمع نشانه حمایت سیاسی است تا بتوان مبارزه ای منسجم را با تاکید بر اشتراکات مسلمانان و پرهیز از هرگونه تفرقه تدارک دید و این پیامی آشکار برای جریانات تکفیری و افراطی و حامیان آنان و برخی از کشورهای مرتجع منطقه محسوب می شود.

ولایتی افزود: هشتمین اجلاس سال گذشته در تهران و میزبانی کشورمان انجام شد و روز شنبه هم افتتاح نهمین دوره اجلاس شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی به میزبانی دولت دوست و برادر عراق و حجت الاسلام والمسلمین سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق برگزار خواهد شد و امیدواریم در راستای ایجاد وحدت میان امت اسلامی و مبارزه همه جانبه برای مبارزه ریشه ای با عوامل توطیه و تفرقه در منطقه مسیر و موثر باشد.

گفتنی است دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی روز شنبه اول آبان در بغداد نهمین اجلاس شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی را به طور رسمی با حضور تعدادی از شخصیت های برجسته جهان اسلام افتتاح خواهد کرد. این اولین اجلاس شورای عالی در خارج از ایران و به دعوت دولت عراق است که روزهای شنبه و یکشنبه در بغداد برگزار خواهد شد.

ولایتی در روزهای گذشته با رییس جمهور و رییس مجلس اعلای اسلامی عراق به صورت جداگانه دیدار و در نشست خبری شرکت کرد.