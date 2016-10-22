«آی سی تی» ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه اقتصادی برای کشور داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری شامگاه آدینه در جمع دانشجویان، اساتید دانشگاه و محققان گرمسار به میزبانی دانشگاه این شهر، اقتصاد دانش بنیان را یکی از ماموریت های مهم دولت در بخش دانشگاهی و فن و حرفه دانست و بیان داشت: توسعه علم و فناوری باید در شتاب علمی به سمت شتاب اقتصادی و رقابت با اقتصاد جهانی باشد.

وی با بیان اینکه ۳۹ هزار میلیارد تومان صرفه اقتصادی ایجاد شده توسط آی سی تی راضی کننده نیست اما خوب است، افزود: باید تلاش مان را در زمینه فناوری بیشتر کنیم تا بتوانیم شاهد صرفه اقتصادی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در این حوزه باشیم چرا که در ایران اسلامی توان تحقق این مقوله وجود دارد و ما از دانشمندان خوبی در حوزه آی تی و آی تی سی برخورداریم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات با بیان اینکه دانشگاه ها به سمت تولید علوم اقتصادی در کشور پیش بروند، گفت: اقتصاد در بخش آی سی تی جای کار بسیاری دارد چرا که این حوزه بسیار گسترده است.

براری با بیان اینکه تنها پنج درصد از هزینه خانوار ایرانی در حوزه آی سی تی و آی تی است، افزود: این نشان توجه خانواده‌ها به این مقوله است اما باید بیشتر شود تا به نرم های جهانی نزدیک شویم.

وی افزود: در ماه‌های گذشته به دنبال رشد بخش آی سی تی در کشور، صنایع دستی و گردشگری ایران اسلامی به پیشرفت‌های خوبی دست یافته و شاهد درآمد زایی های بسیاری از این ناحیه بوده ایم لذا امیدواریم اعتماد به آی تی سی در سایر بخش های ایران اسلامی مانند اشتغال زایی، اقتصاد، صنعت، معدن و ... نیز ترویج بیشتری یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات با بیان اینکه ارتباطات یک زیر ساخت مناسب برای کشور است، گفت: آی سی تی می تواند هزینه را کاهش دهد و در ازای آن درآمدزایی دو چندان داشته باشد لذا باید در مسیر ترویج آن گام های اساسی برداشت.

براری افزود: بها دادن به شرکت های دانش بنیان برای تولید فناوری در حوزه آی تی سی یکی از اقداماتی است که خوشبختانه در سال های اخیر نگاه خوبی به آن شده است.

در این مراسم پنج اثر برگزیده دانشجویی در بخش فناوری مورد تقدیر قرار گرفتند.